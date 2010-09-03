Кокотюха презентовал новую книгу для подростков (ФОТО)

Вчера в книжном магазине «Є» Андрей Кокотюха презентовал новую приключенческую книгу «Тайна казацкого сокровища». В основу книги легла история, которую писатель создал еще в 1984 году, она рассчитана на подростков, сообщает корресподент «Главреда». Издатель Иван Малкович, директор детского издательства «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», предложил Кокотюхе наконец-то написать для детей, и писатель согласился. «Я постоянно говорю, что я еще не дорос до того, чтобы писать книги для детей, потому что это очень большая ответственность, - убеждает Андрей Кокотюха. - А я, как человек, ответственности боюсь. Ибо если берешься писать для детей, сразу подсознательно, как у отца, настоящего или потенциального, ты хочешь этих детей воспитывать». По его словам, подросток «среднего и старшего школьного возраста знает все, он никому не доверяет и сопротивляется любой попытке поделиться с ним каким знаниями». В основу этой книги легла история, которую Кокотюха написал в 13 лет. «Эта рукопись в школьной тетради в двух томах у меня сохранился до сих пор. Тогда я только начал писать какие такие серьезные пространные вещи, детективы. Я не считал, что это какие-то детские или подростковые, я думал что это серьезно, для всех и для взрослых частности», - говорит писатель. Кокотюха искренне признается, что когда ему было 13, он в очередной перечитывал «Тереодорив из Васюковки» Всеволода Нестайко, приключения «Тома Сойер» Марка Твена и «Бронзовую птицу» Анатолия Рыбакова. В итоге все это перевернулось в голове юного писателя, и он написал свой собственный роман, в котором много заимствовал из этих книг. Получилась история о двух ребятах-школьниках, которые ищут клад на лоне природы, а им противостоят нехорошие взрослые. В первом варианте детского детектива был и козел Жора, как в «Тереодорах. Через 25 лет писатель вернусь к своему рукописи, доработал, пересмотрел несколько принес издателю. Иван Малкович персонажа козла Жору «зарезал» сразу, сказав «Поменяй хоть на страуса, но поменяй». Так в конечном варианте книги появился страус по кличке Футбол. Книгу проиллюстрировал Анатолий Василенко, хорошо известный детям по рисункам в новом переиздании «Тереодорив из Васюковки. фото - Вера Пидгайная