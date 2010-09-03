Взрыв в Таджикистане устроил террорист-смертник - МВД

Взрыв в здании регионального отдела по борьбе с оргпреступностью (РОБОП) на севере Таджикистана в городе Худжанд в пятницу, совершил террорист-смертник. Об этом журналистам сообщил начальник штаба МВД республики Тохир Норматов, передает Интерфакс-Украина. «Террорист-смертник на автомобиле ГАЗ-24, начиненном взрывчаткой, протаранил здание РОБОП в 8:40 (7:40 по московскому времени). Прогремел взрыв: в больницы доставлены 20 раненных, в том числе 12 милиционеров, некоторые в тяжелом и очень тяжелом состоянии», - сообщил Норматов. «Возможно, кроме смертника, есть и другие погибшие, однако пока эту информацию я подтвердить или опровергнуть не могу», - сообщил Норматов. Здание РОБОП сильно разрушено. Взрыв вызвал пожар, который к настоящему времени почти потушен. В районе взрыва у соседних зданий вылетели стекла. На месте работают оперативные службы и руководители силовых структур Согдийской области Таджикистана. Взрыв был совершен во втором по величине городе Таджикистана, расположенном в 350 километрах к северу от Душанбе. Худжанд - административный центр Согдийской области Таджикистана.