Американцы против сбора частной информации Google (ВИДЕО)

Неправительственная организация США Consumer Watchdog, занимающаяся защитой прав потребителей, разместила сатирический видеоролик о Google. Цель видео - защитить граждан от сбора частной информации интернет-фирмами. Об этом сообщает Cnet. В мультфильме длительностью 1:35 изображен гендиректор «Гугла» Эрик Шмидт, который дает детям бесплатное мороженое и одновременно собирает личную информацию о них и их семьях. В частности, «мороженщик» спрашивает у мальчика Тимми, знает ли его мама, что его папа на работе «весь день просматривает ...хммм... спортивные сайты». А мама девочки Сьюзи, как оказывается, недавно снова искала в Сети информацию о своем бывшем парне. В конце ролика микроавтобус с логотипом Google наконец-то замечают родители школьников, и Шмидт-маньяк убирается восвояси. Согласно сообщению, укороченную версию ролика будут показывать на одном из рекламных дисплеев на площади Таймс Сквер 36 раз в день. Цель - рассказать американцам о кампании против сбора личной информации и сообщить конгрессмену своего округа о необходимости что-то делать с коварным Google. Организация стремится убедить Конгресс принять закон о списке "Не отслеживайте меня". По задумке Consumer Watchodg, он должен стать интернет-аналогом уже принятого закона о списке "Не звоните мне", защищающему всех внесших в список свой телефон американцев от звонков назойливых продавцов товаров и услуг. Consumer Watchog отличается крайне критическим отношением к деятельности Google и посвятила связанным с поисковым гигантом опасностям целый сайт - InsideGoogle.com. Напомним, ранее правозащитная организация выяснила, что в ходе сбора Google данных из незащищенных Wi-Fi сетей по всему миру компания могла получить доступ к информации из компьютера как минимум одного члена Конгресса - члена комитета по национальной безопасности Джейн Харман. Чтобы выяснить это, активисты не постеснялись просканировать Wi-Fi сети у стен дома законодателя. Впоследствии информацию об уязвимости Consumer Watchog направила ведающим вопросами Интернета и безопасности коллегам Харман. Ранее несанкционированный сбор информации, передававшейся по незащищенным беспроводным сетям, происходил в ходе фотографирования улиц для сервиса Google Street View. В связи с инцидентом, который Google признала и за который извинилась, в отношении компании во многих странах были начаты расследования.