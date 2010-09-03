В Москве вспоминают жертв терроризма (ФОТО)

Сегодня, 3 сентября, в Москве пройдут траурные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает радио «Свобода». Одна из центральных акций состоится у памятника жертвам Беслана. В общей сложности городские власти запланировали в столице около десятка мероприятий. Потерпевшие от терактов обеспокоены тем, что отдельные партии и общественные организации намерены использовать этот день в своих политических целях. Акции памяти пройдут одновременно в разных уголках столицы, где от рук экстремистов погибли люди. Наибольшее количество мероприятий с привлечением молодежи запланировал Комитет общественных связей города Москвы. «Поскольку Москва не понаслышке знает о том, что такое террористические акты, во все места, где случились эти страшные события, приходят молодые люди, возлагают цветы, читают стихи. По-своему это отмечают: выпускают голубей, звонят колокольчики. И всегда это происходит очень трогательно», - рассказала руководитель пресс-службы этого ведомства Алена Мокрова. Одна из центральных акций пройдет у памятника жертвам Беслана напротив храма Пресвятой Богородицы на Кулишках. В ней примут участие несколько общественных организации, в том числе Московский дом национальностей. Самый большой митинг запланирован перед Театральным центром на Дубровке. Там в 2002 году террористами удерживались в качестве заложников более 900 человек. 130 из них погибли, в том числе 10 детей. Актеры мюзикла «Норд-Ост» Арсений Куриленко и Кристина Курбатова, погибшие во время штурма Театрального центра на Дубровке. Могилы юных актеров на Ваганьковском кладбище в Москве «Власть вспоминает о «Норд-Осте», о событиях на Дубровке только 26 октября. Ей бы только галочку поставить. Главное, чтобы люди помнили. Все мы ходим под Богом. Терроризм-то не исчез», - считает сопредседатель общественной организации «Норд-Ост» Сергей Карпов. Погибших в Москве будут также вспоминать на станциях столичной подземки «Парк культуры», «Лубянка», у памятного знака, посвященного жертвам теракта у Тушинского аэродрома и в других местах.