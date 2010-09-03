Одесский налоговик попался на взятке в 80 тыс. грн

Прокуратура Одесской области возбудила дело против главного государственного налогового ревизора-инспектора управления налогового контроля юридических лиц ГНИ в Приморском районе Одессы. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Установлено, что ревизор-инспектор требовал и получил от руководителя частного предприятия взятку в сумме 80 тыс. грн за снижение размера доначислений и штрафных санкций по обнаруженным нарушениям. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 368 УК Украины. Подозреваемое лицо задержано, проводится досудебное следствие.