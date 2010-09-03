Крымчанам поохотиться пока не «светит»

Оперативный штаб Крыма по минимализации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью, перенес открытие охотничьего сезона в регионе на более поздний срок. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС. «Решение связано с продлением периода чрезвычайной пожарной опасности в лесах Крыма. Они остаются закрытыми для посещений. О дате открытия охотничьего сезона будет сообщено позже», - говорится в пресс-релизе. Напомним, вчера премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что правительство планирует отменить запрет на охоту в связи с отсутствием пожароопасности.