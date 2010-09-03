В аэропорту Майами эвакуированы четыре терминала

В международном аэропорту Майами задержан один из пассажиров. Около 4.30 по киевскому времени в одном из терминалов нашли подозрительный предмет, сообщает ИТАР-ТАСС. Сотрудники правоохранительных органов проводят обследование предмета, который был обнаружен в ходе таможенного досмотра багажа. После объявления об эвакуации режим приема и отправления внутренних и международных рейсов был скорректирован, сообщил официальный представитель воздушной гавани. «Я не могу точно сказать, сколько рейсов было принято за это время, все они перенаправлены в восточный и западный сектора аэропорта», - сказал он. По его словам, эти два терминала аэропорта продолжают свою работу. Эвакуированные пассажиры, всего от 100 до 200 человек, были в целях безопасности выведены из оцепленных помещений и частично переведены в здания других терминалов. Напомним, в международном аэропорту Майами-Дейд сегодня ночью эвакуированы пассажиры и сотрудники четырех терминалов.