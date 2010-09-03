В Одессе cожгли авто соратника Наливайченко

В ночь на 3 сентября в Одессе неизвестные подожгли автомобиль одесского координатора Общественной инициативы «Оновлення країни» Сергея Гуцалюка, сообщили «Главреду» в пресс-службе организации. Автомобиль стоял возле дома, в котором живет Гуцалюк. Он заверил, что авто былы в отличном состоянии, поскольку недавно это засвидетельствовали во время техосмотра. Следовательно, предположение о коротком замыкании безосновательно. Гуцалюк расценивает этот инцидент как давление со стороны пророссийских организаций, действующих в регионе, - «Родина», «Дозор», «Гражданское единство» - «поскольку наша организация защищает национальные идеи и пропагандирует украинские ценности». «Цели, которые преследовали злоумышленники, не достигнуты. Мы будем продолжать нашу деятельность, и в форуме, который наша общественная инициатива проведет завтра в Киеве, я обязательно буду участвовать», - заверил Гуцалюк. Он обратился к правоохранителям. По факту инцидента ведется следствие. Напомним, о начале деятельности Общественной инициативы «Оновлення країни» было объявлено 20 мая 2010 года. Возглавляет ее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.