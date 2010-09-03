Журналисты работают лучше Генпрокуратуры - медиа-профсоюз

Киевский независимый медиа-профсоюз (КНМП) считает невероятной оперативность, которую проявила Генеральная прокуратура, вызвав на допрос журналиста Kyiv Post Юрия Онышкива, взявшего интервью у якобы объявленного в розыск экс-министра Богдана Данилишина. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе медиа-профсоюза. КНМП с гордостью констатирует, что журналисты работают лучше прокуратуры: «Наши коллеги нашли того, кого не может найти следствие». «У медиа-профсоюза существуют небезосновательные подозрения, что на нашего коллегу будут оказывать давление, требуя предоставить источники информации», - отмечают в медиа-профсоюзе. КНМП заявляет, что будет оказывать Онышкиву правовую помощь и призывает Генпрокуратуру так же оперативно действовать в тех случаях, когда чиновники нарушают права журналистов. «К сожалению, наша практика показывает, что прокуратура никогда не спешит защищать журналистов. Она наоборот защищает власть от журналистов», - говорит председатель комитета КНМП Юрий Луканов. По итогам рейтинга Киевского независимого медиа-профсоюза и Института массовой информации, Генеральный прокурор Александр Медведько, дважды подряд был назван врагом прессы №1.