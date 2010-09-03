Азаров: Объекты к Евро-2012 построят с опережением

Премьер-министр Николай Азаров уверен, что объекты, необходимые для проведения чемпионата Европы по футболу, будут построены с опережением графиков. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщают «Українські новини». «У нас есть твердая уверенность, что Евро-2012 в Украине будет, и все объекты будут построены с опережением», - сказал Азаров. При этом он похвалил вице-премьер-министра Бориса Колесникова за работу. Азаров отметил, что как только он стал премьером, то думал, что ЧЕ-2012 в Украине не будет. Как сообщалось, в середине сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит ход подготовки Украины к проведению чемпионата по футболу 2012 года.