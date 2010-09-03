Крымских рекламщиков заставляют бесплатно пиарить Партию регионов

В Крыму местные исполкомы в приказном порядке требуют бесплатно размещать рекламу Партии регионов. Об этом сообщили в Ассоциации наружной рекламы, пишет Украинская правда. Согласно сообщению, в Ассоциацию поступила масса жалоб от операторов наружной рекламы в Крыму, суть которых сводится к тому, что местная власть требует размещать рекламу «регионалов» за 1 гривню по документам. «При этом используется телефонное право, и основной аргумент - если не разместите, то не будем продлевать разрешения на щиты», - говорится в сообщении. «В некоторых городах также звучат угрозы: не будете давать места - сами будем заклеивать, несмотря на коммерческие договора. Также под угрозой демонтажей щитов запрещают размещать другие политические проекты», - отметили в ассоциации. Рекламисты утверждают, что «подобная практика была и раньше, однако на этих выборах местные чиновники ведут себя по-хамски и бесконтрольно, желая понравиться действующей власти». Ассоциация наружной рекламы намерена писать обращения в Госкомпредпринимательства и прокуратуру с просьбой проверить эти факты. «Мы также просим Администрацию Президента и Кабмин защитить малый и средний бизнес от слишком ретивых исполнителей, готовых на все ради очередной записи в трудовой книжке», - говорится в сообщении.