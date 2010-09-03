Завтра по-прежнему холодно и мокро

4 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +15...+20 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +5...+7 градусов, днем +16...+18 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +4...+6 градусов, днем +17...+19 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21 градус. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +17...+22 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. 3 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов, в Днепре возле Киева +19 градусов.