В Пакистане второй терракт против шиитов: 42 погибли

По меньшей мере 42 человека погибли в результате теракта на митинге мусульман-шиитов в городе Кветта на юго-западе Пакистана. Это уже второе нападение на мусульман-шиитов на этой неделе. Об этом сообщает «Би-би-си». Согласно сообщению, получили ранения также несколько пакистанских журналистов. На месте происшествия царит хаос. Лидер шиитов Аллама Аббас Кумаили призвал к спокойствию, в частности, он заявил в эфире пакистанского телевидения: «Мы понимаем эти попытки настроить суннитов и шиитов друг против друга». Акция, во время которой произошел терракт, одна из немногих, которые происходят в Пакистане каждый год в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. Напомним, первое нападение произошло два дня назад в Лахоре. Пакистанские талибы заявили о мести за убийство лидера суннитов в прошлом году.