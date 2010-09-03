Украина взяла Гран-при конкурса стран-участниц СНГ «Искусство книги»

Гран-при VII Международного конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги» присуждены изданиям Украины и Азербайджана, сообщает ИТАР-ТАСС. Победители объявлены сегодня на XXIII Московской международной книжной выставке-ярмарке. Главную награду получили книги «Украина: поэзия тысячелетий», «Роксолания: изгнание из рая» и «Отчизны дым: возвращение к себе» (издательство «Крион», Украина) и «Чингиз Алиоглы» (издательство «Тахсил», Азербайджан). На конкурс были представлены 155 изданий из 11 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, а также Эстонии. Международное жюри рассматривало книги в 9 номинациях, 7 из которых постоянные: «Гран-при», «Содружество», «Моя страна», «Книга для детей и юношества», «Наш современник», «Арт-книга», «Отпечатано в Содружестве», а также в номинации «Победа», учрежденной к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и номинации «Наука и жизнь», приуроченной к Году науки и инноваций в СНГ. Конкурс организован Межгосударственным советом по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.