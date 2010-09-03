В Белоруссии почти нет дискриминации - государственный опрос

Белорусы не страдают от дискриминаций по национальному, религиозному и языковому признаку. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром EcooM, сообщает БЕЛТА. Согласно опросу, только 3,7% населения страны часто испытывают дискриминацию по национальному признаку, 13,1% испытывают ее иногда, а 74,9% - никогда не сталкивались. Терпят неприятности из-за вероисповедования только 1,6% опрошенных, еще 14,3% сталкиваются с религиозной дискриминацией иногда. 71% респондентов считает, что дискриминации по религиозному признаку нет. Из-за родной речи часто страдают 2,1% населения, у 69,3% никогда не испытывали проблем с выбором языка общения. 15,4% сталкиваются с непониманием только иногда. Согласно сообщению, в опросе приняли участие 1400 граждан Белорусии старше 18 лет.