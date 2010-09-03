Украинские единоборцы завоевали 19 медалей

На седьмой день соревнований в Играх по единоборствам в Китае украинская сборная выиграла уже 19 наград. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Министерства семьи, молодежи и спорта. Всего украинская команда взяли четыре золотые медали, четыре серебряные и 11 бронзовых. В неофициальном командном зачете Украина занимает четвертое место. В финал в весовой категории до 70 кг по панкратиону (борьба и кулачный бой) прошли двое украинских спортсменов - Александр Высоцкий и Михаил Ласюченко. Золото досталось Высоцкому, который выиграл со счетом 6:2. Еще двое спортсменов выступили в финалах за бронзу - Василий Новиков (категория до 80 кг) и Сергей Гузев (категория до 90 кг). Четыре бронзовые медали наши единоборцы выиграли в соревнованиях по таиландскому боксу муэй тай. Две медали добыли Артур Кишечко и Василий Терешонок, еще две - представительницы женской сборной Цотне Рогова и Диана Яковлева.