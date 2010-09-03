Комиссия по морали разрабатывает «белый список» интернет-сайтов

Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали опять взялась за Интернет. В планах НЭК создание «белого списка» сайтов для детей. Как сообщил глава НЭК Василий Костицкий, список носит рекомендательный характер и будет обнародован на сайте комиссии для общественного обсуждения, пишет Лига. Кроме того, в своем выступлении Костицкий отметил, что пока еще существует общественный спрос и потребность в том, чтобы государство осуществляло контроль над такими ресурсами, как Интернет и телевидение, на соответствие их наполнения морально-этическим нормам общества. Так, по оценкам экспертов комиссии, наибольшие риски и угрозы для морально-этических ценностей содержатся в наполнении телевизионных программ (56%) и Интернета (46%). При этом глава НЭК отметил, что особую опасность такие риски представляют для детей, которые часто формируют свое поведение под влиянием увиденного или услышанного на телевидении или в Интернете. Так, по словам Костицкого, согласно национальным опросам, около 37% украинских школьников готовы нарушать закон, что не может не влиять на криминализацию украинского общества.