На Донеччине за 7 месяцев погибли 75 шахтеров

В Донецкой области за семь месяцев этого года смертельно травмированы 75 шахтеров, сообщает пресс-служба Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области. В сообщении отмечается, что за 7 месяцев текущего года на угледобывающих предприятиях области произошло 14 групповых несчастных случаев, в результате которых травмировано более 3 тысяч шахтеров, в том числе 75 - смертельно. С 10 по 30 августа инспекторским составом Донецкого горного округа было проведено более 1100 обследований очистных и подготовительных забоев, выработок и других шахтных объектов. По результатам проверок в 93 случаях были приостановлены работы в очистных забоях, в 80 – в подготовительных забоях и 104 раза запрещалась эксплуатация других объектов. В теруправлении подчеркнули, что анализ выявляемых нарушений свидетельствует, что наибольшее количество аварий с тяжелыми последствиями происходит накануне выходных и праздничных дней. При этом причиной аварий, в первую очередь, является низкий уровень функционирования на шахтах системы управления охраной труда и нарядной системы. «По фактам выявленных нарушений 246 работников шахт привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму свыше 20 тыс. грн.», - указали в теруправлении Госгорпромнадзора.