В Китае автобус врезался в грузовик – погибли 16 человек

Не менее 16 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в северо-восточном Китае, сообщает «Интерфакс». Авария произошла во второй половине дня в пятницу на территории провинции Цзилинь. Следовавший по скоростному шоссе междугородный автобус по не установленной пока причине неожиданно пробил заграждение между встречными полосами движения, столкнулся с грузовым автомобилем и загорелся. Пока подтверждена гибель 16 человек, устанавливается число пассажиров, которые следовали в автобусе. Полиция не исключает, что жертв может быть больше. Начато расследование причин аварии.