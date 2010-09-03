Ганди опять возглавила правящую партию Индии

Соня Ганди избрана на четвертый срок подряд председателем правящей в Индии партии Индийский национальный конгресс (ИНК). Об этом сообщил руководитель центрального избирательного управления партии Оскар Фернандес. По его словам, кандидатура Ганди была поддержана единогласно, пишет ИТАР-ТАСС. Переизбранный председатель ИНК поблагодарила партию за поддержку и пообещала продолжать служить на благо страны и ее народа. «Со дня создания Индийский национальный конгресс делал все для блага общества. Мы не забываем большой ответственности, которая лежит на нас, ни на один день», - подчеркнула она. 63-летняя Соня Ганди, авторитетный в Индии политик и общественный деятель, возглавляет партию с 1998 года.