Климентьева найдут живым и здоровым - Добкин

Главный редактор харьковской газеты «Новый стиль» Василий Климентьев будет найден живым. Об этом во время круглого стола журналистами заявил Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, пишет УНИАН. «Есть ряд моментов, которыми сегодня владеет следствие, наверное, которые будут очень интересны. Мне кажется, что когда это все закончится, а я уверен, что это все рано или поздно закончится, и по проведенным действиям, у меня есть высокая доля уверенности внутри, что будет найден живым и здоровым Василий Петрович Климентьев», - сказал Добкин. Он добавил, что «мы много интересного узнаем об истинных причинах всего произошедшего». По словам губернатора, уголовное дело по статье «убийство» было возбуждено исключительно для того, чтобы «иметь весь спектр оперативной деятельности, разрешенной милиции законом». По его словам, говорить о том, что у кого-то сегодня есть данные, что Василий Климентьев убит или мертв, нельзя. «Ни у кого таких данных нет - это все на уровне ряда версий, которые разрабатываются милицией», - напомнил Добкин. «Я уверен, глубоко в душе, и надеюсь на это, что Василия Петровича Климентьева рано или поздно найдут живым и здоровым. Либо он сам появится, живой и здоровый. Больше ничего не хочу говорить, потому что не обладаю никакой информацией, которая бы пролила свет, но держу расследование этого уголовного дела на личном контроле и в тех рамках, которые позволяет мне по закон – ежедневно интересуюсь, есть ли успехи, нужна ли какая-то помощь. Много сегодня серьезных людей и силовых структур занимаются расследованием этого уголовного дела. И дай Бог, чтобы его нашли живым и здоровым», - сообщил глава Харьковской облгосадминистрации. Напомним, 11 августа исчез главный редактор харьковской газеты «Новый стиль» Василий Климентьев. По словам его друзей, в тот вечер он отправился на очередное редакционное задание: фотографировать особняки крупного харьковского чиновника. Однако через несколько часов он перестал выходить на связь и дома больше не появлялся.