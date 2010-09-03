В Днепропетровске грузовик провалился в лужу (ФОТО)

В Днепропетровске грузовик, груженный зерном, провалился под асфальт, сообщает «Новый мост». «КамАЗ» двигался по улице Пастера и при повороте на улицу Ленинградскую попал в «плен»: переднее правое колесо прицепа застряло в яме, которая образовалась под грузом машины. На этом месте уже было небольшое проседание асфальта, а вода из люка, находящегося рядом, подмывала грунт. В итоге дорожное покрытие не выдержало веса в 14 т – именно столько весит прицеп с грузом (сам прицеп – 4 т и груз – 10 т пшеницы). Прицеп наклонило вправо и с него начала сыпаться пшеница. При этом зерно падало не просто на дорогу, а еще и в лужу. С элеватора, куда направлялся грузовик, приехала подмога: люди начали пересыпать оставшееся в прицепе зерно в другой «КамАЗ». А водитель пытался собирать с земли то, что можно было спасти. Как утверждает водитель, он не видел никакой ямы, только лужу. Соответственно, проехал по ней. Сам автомобиль «проскочил», а прицеп застрял. Фото: «Новый мост»