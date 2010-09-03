Украинец пытался провезти в Москву наркотики на 100 тыс. грн

Пассажир поезда «Днепропетровск-Москва» пытался провезти в Россию партию наркотиков стоимостью 100 тыс. грн. Запрещенный товар был изъят у него сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области совместно с работниками Управления МВД на Приднепровской железной дороги, пишет УНИАН 31-летний безработный житель Днепропетровска спрятал на теле и среди личных вещей 493 капсулы трамадола, 5080 таблеток комбинированного медицинского препарата «Терофун» (псевдоэфедрина гидрохлорид) и пытался вывезти их в Россию. Общая стоимость изъятых наркотических веществ по ценам «черного рынка» составляет 100 тыс. грн. Таблетки «Терофун» используются для изготовления особо опасного наркотического вещества метамфетамин. Из указанного количества препарата можно получить около 0,5 кг наркотика. Следователи СБУ возбудили уголовное дело в отношении наркокурьера по ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 307 и ч. 1 ст. 311 (незаконное производство, приобретение, перевозка, хранение, контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Криминального кодекса Украины.