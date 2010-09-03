В Великобритании прогремел взрыв в кришнаитском храме

Сильный взрыв произошел в пятницу днем в кришнаитском храме в городе Лестере в центральной Англии. В результате была уничтожена треть стоящего террасой здания, сообщает «Би-би-си». Представительница пожарной службы графства Лестершир подтвердила журналистам, что внутри храма в момент взрыва были люди. Причины взрыва, пока не установлены. Здание остается в слишком нестабильном состоянии, продолжается пожар. К месту взрыва прибыли спасатели, доставлено специальное поисковое оборудование, которое будет использоваться для поиска пострадавших внутри дома. Вокруг здания, где еще продолжается пожар, выставлены кордоны.