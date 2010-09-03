На автомобильную трассу Дубая упал самолет

Американский транспортный самолет разбился в Объединенных Арабских Эмиратах. Крушение произошло в районе оживленной автомобильной трассы «Аль-Имарат», связывающей город с международным аэропортом Дубая, примерно в 20 км от авиатерминалов. В результате крушения экипаж погиб. На земле жертв нет, сообщает ИТАР-ТАСС. По имеющейся информации, причиной аварии стала техническая неисправность. Один из двигателей «Боинга» загорелся в воздухе, экипаж пытался совершить аварийную посадку, но не смог. В результате машина упала на территории базы ВВС ОАЭ в нежилой зоне. Ранее телестанции сообщили, что в результате падения самолета на земле возник сильный пожар, загорелись несколько автомобилей. Лайнер принадлежал американской почтово-транспортной компании «Ю-Пи- Эс» , считающейся одной из крупнейших в мире.