Чиновников, отправивших на свалку гуманитарную помощь, уволили (ВИДЕО)

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев уволил местных чиновников, по вине которых гуманитарная помощь для погорельцев Шацкого района оказалась на свалке, сообщает ИТАР-ТАСС. В частности, Ковалев подписал заявление министра социального развития региона Елены Кисляковой о сложении полномочий. Он также освободил от занимаемых должностей ее заместителей. Кроме того, губернатор получил заявление заместителя председателя регионального правительства, курирующей социальные вопросы, Татьяны Панфиловой об увольнении по собственному желанию. Однако это заявление Ковалев пока не подписал. По словам губернатора, произошедший инцидент с гуманитарной помощью не только соответствующим образом характеризует уволенных чиновников, но и бросает тень на всех жителей Рязанской области, регион в целом. «Мне бы очень не хотелось, чтобы о рязанцах судили по поступку недобросовестных людей. Оправдания ему нет», - сказал Ковалев. По его словам, «можно простить какие-то упущения в работе, недостаток профессионализма, но цинизм и «пофигизм» простить нельзя». По предварительным данным, на свалке оказались 40 тонн гуманитарной помощи, направленной в Рязань из Новосибирска. Чиновница, по распоряжению которой был выброшен груз, объяснила свой поступок тем, что хранить его было негде. Кроме того, многие вещи, которые собрали для погорельцев, были ношенными. По данным СМИ, некоторые погорельцы действительно отказываются от гуманитарной помощи, объясняя это тем, что им предлагают старые, непригодные вещи.