Сборная России выиграла первый матч Евро-2012

Сборная России по футболу выиграла первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года. Россияне обыграли на выезде команду Андорры со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Павел Погребняк, отличившись по разу в каждом из таймов. Сборная России в отборочном турнире Евро-2012 выступает в группе B вместе с командами Андорры, Словакии, Ирландии, Македонии и Армении. Ранее в другом матче группы B Ирландия на выезде победила Армению со счетом 1:0. Единственный гол забил Кит Фейхи. Позднее 3 сентября состоится матч Словакия — Македония, сообщает Lenta.ru.