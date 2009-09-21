«Червоной руте» – 20!

Черновчане не только ходили на концерты конкурсантов в летний театр, но и с особым наслаждением прогуливались по пешеходной улице Ольги Кобылянской в центре города. Именно там можно было купить украинскую книгу, украинскую музыку и творения народных умельцев. Особенно повезло тем, кто побывал в кинотеатре «Черновцы» в День украинского кино и в областном муздрамтеатре на спектакле «Солодка Даруся» по роману Марии Матиос. Но больше всего зрителей собралось в воскресный вечер на стадионе «Буковина» на юбилейном концерте. С наступлением темноты местный стадион «Буковина» был почти заполнен. На него пришли те, кто еще двадцать лет назад прятал под куртками желто-голубые флаги и шепотом пел «Ще не вмерла Україна». Сегодня это совсем другие люди – они свободно носят вышиванки, рассказывают детям о событиях двадцатилетней давности и не удивляются разговорам о свободе и независимости. Пятидесятилетний житель Черновцов Иван Чорный пришел на стадион с женой. Он говорит, что не мог пропустить такое событие, ведь в их город вернулась «Червона рута». «Даже спустя столько лет мы все еще чувствуем запах свободы, ту атмосферу, что царила на стадионе в дни первого фестиваля. Мы думали, что это прорыв, чувствовали, что вот-вот должно произойти что-то грандиозное», – говорит он. Юбилейный концерт открыл Президент Украины Виктор Ющенко. Он говорил, что это настоящий праздник «правдивой современной украинской музыки». «Без преувеличений хочу сказать – 20 лет тому назад, в сентябре 1989 года, фестиваль «Червона рута» разбудил Украину, ее усыпленный дух и наше величие, – говорил на стадионе «Буковина» Президент. – Новый отсчет в истории создания украинского государства начался именно тогда, в Черновцах. Это был первый уверенный шаг украинского сообщества к нашей свободе и государственной независимости». Также Президент надеется, что «Рута», как и двадцать лет назад, сможет объединить всех украинцев. Черновцы ждали праздничного концерта. На сцену один за другим выходили украинские артисты. Многих из них, если не всех, объединяет этот фестиваль, многие в разные годы становились его лауреатами. Это Катя Чили, «Корали», «Вий», Мария Бурмака, «Мертвий півень», Тарас Чубай и «Плач Еремии», «Кому Вниз», «Моторрола», сестры Тельнюк, «Тартак», «Радослав и файер-шоу» и многие другие. А еще аплодировали и обладателю третьего в истории фестиваля гран-при – киевлянке Соломии Мельник и группе «Солома-групп». Организаторы также вручили антипремии. В номинации «Музыка и карьера» худшим стал Ян Табачник. За «Историческое открытие» наградили Наталью Могилевскую, которая заявила, что в Киеве никогда на украинском языке не говорили. За «Стойкость и мужество» премию получила Ирина Билык. Последняя не скрывает, что не может петь для украинцев на украинском языке. Завершили концерт «Вопли Видоплясова». Олег Скрипка удивил – он, играя на баяне, спел гимн Украины. Стадион пел тоже. Стоя.