100 домов в Санкт-Петербурге остались без света

Около ста домов в Петербурге остались без света из-за аварии на подстанции. По информации жителей города, погас свет в домах в районе метро «Электросила», там же отключилось уличное освещение и светофоры. В зоне отключения электроэнергии оказались около 100 зданий. В ближайшее время их должны подключить по резервной схеме. Аэропорт «Пулково» работает в нормальном режиме, сообщает «Газета.ru». По данным информационного центра жилищного агентства Московского района, произошла авария на подстанции № 20 («Чесменская» ОАО «Магистральные электрические сети»). Напомни, в июне этого года абоненты «Чесменской» уже испытывали проблемы с электроэнергией. На подстанции произошла авария, в результате чего прекратилась подача электричества потребителям южных районов города.