В Донецкой области загорелись 6 домов

В Донецкой области, в г. Юнокоммунаровск (неподалеку от г. Енакиево) в результате пожара без жилья остались 21 человек. Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника Енакиевского горотдела милиции Валерия Штанченко. По его словам, сначала по неустановленной пока причине загорелась сухая трава, потом огонь перекинулся на сарай и стоящий рядом дом. «К сожалению, распространению пламени способствовала ветреная погода. В течение короткого времени огонь перекинулся на шесть жилых домов, которые стоят на соседних улицах», - отметил милиционер. В результате пожара сгорело три четырехквартирных дома, еще три повреждены, сообщает УНИАН.