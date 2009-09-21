Фармацевтическая война

Как ни грустно признавать, но сегодня дорожает практически все. И к этому мы даже начинаем привыкать. Когда каждый день цены растут на сахар или хлеб, мы уже и не удивляемся. Но когда на фоне всеобщего подорожания стремительно взлетают цены на лекарства, украинцы задаются вопросом: как научиться экономить на здоровье? В последнее время и вправду лекарства стали покупать меньше. Тем временем цены на медикаменты будут еще расти. Прогноз экспертов: на середину осени намечается очередной этап подорожания – примерно на 30%.

Но сегодня вопрос не только в подорожании. Уже сейчас люди, больные ВИЧ, туберкулезом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, столкнулись с проблемой отсутствия лекарств. Подобный дефицит – следствие довольно сложных взаимоотношений между фармацевтами и государством. Только вот человеку, нуждающемуся в лекарствах как в воздухе, меньше всего хочется вникать в тонкости конфликтной ситуации. Ему важно одно – как он будет жить в условиях дефицита.

Напряжение на рынке

А разбираться в ситуации надо. Все помнят, как в октябре прошлого года медпрепараты резко возросли в цене. Импортные лекарства подорожали на 50-70%. Так поставщики, во всем обвиняя стремительно растущий доллар, попытались учесть все возможные риски. Отечественные производители также подняли цены на свою продукцию, уверяя, что используют исключительно импортное сырье. В дело вмешалось государство. Тогда была создана Государственная инспекция по контролю за качеством лекарственных средств (постановление Кабмина от 20 декабря 2008 года №1121). Ее задача: осуществлять госконтроль за соблюдением требований законодательства относительно обеспечения надлежащего качества лекарственных средств и медпродукции (во время обеспечения населения и заведений здравоохранения), а также относительно их оборота (реализации, хранения, транспортировки, применения, утилизации и уничтожения).

Также инспекция должна контролировать производство лекарств, их ввоз и вывоз, разрабатывать законодательные инициативы. К слову, согласно статье 14 Закона Украины «О лекарственных средствах», официальный орган контроля качества лекарств – инспекция Министерства здравоохранения, структура, которая подчиняется Кабинету Министров.

Тем не менее на основе полученных полномочий Госинспекция пыталась ограничивать наценку почти на восемь тысяч препаратов. Но после зимних забастовок фармацевтов нововведения коснулись гораздо меньшего числа наименований. Но все равно такое вмешательство привело к еще большему дефициту медикаментов.

Рынок лекарств до сих пор лихорадит от попыток регулировать его административным путем. Фармацевты недоумевают, как можно вмешиваться в рыночные законы и за счет чего реально пытаться устанавливать цены, если не предусмотрены никакие компенсации.

Активисты, некоторые представители фармотрасли уже были готовы выходить на забастовку. Правда, узнав, что премьер-министр Юлия Тимошенко в ближайшем будущем согласна обсудить возникшую проблему, отложили акцию протеста, чтобы должным образом подготовить свои предложения, в частности, ввести контроль качества в систему регистрации, как это происходит в Европе, дабы эта система была способна защитить интересы всех участников рынка… Но, по словам Елены Прудниковой, председателя Комитета спасения фармацевтической отрасли Украины, основное их требование – увольнение всех чиновников, руководящих Госинспекцией. И если Юлия Тимошенко не назначит конкретной даты аудиенции фармацевтам в ближайшее время, те выйдут под стены Кабмина, возможно, уже 23 сентября.

«Начиная с февраля, очень резко менялись правила игры на фармрынке, – говорит Александра Кужель, председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – И единственное, что на нем не коррумпировано, – это регистрация лекарств. Только наших специалистов, единственных среди стран СНГ, приглашают на все европейские форумы. В Украине работают профессионалы, качественно делающие свою работу. Основная масса вопросов возникает к Государственной инспекции, контролирующей качество на рынке. Наш комитет тоже проверил их деятельность. Как оказалось, очень много замечаний по правилам выдачи лицензий, по контролю за лицензионными условиями, по паспортам аптек (документ о соответствии помещения аптеки установленным нормативам). Мы, конечно, понимаем, что инспекция все еще в процессе становления, но все равно порядок наводить надо быстрее. Мы не против того, что эта инспекция создана. Я считаю, самое главное – нужно правильно сформировать ее регуляторное поле. И должны быть выписаны четкие инструкции».

Непрозрачный контроль

Толком непонятно, почему после регистрации лекарственного средства фармацевты не могут его поставлять в аптеки, а должны снова проходить процедуру подтверждения качества каждой партии. Дело в том, что согласно тому же закону «О лекарственных средствах», чтобы лекарство можно было продавать в аптеках, должен быть лишь сертификат качества и свидетельство о регистрации средства. Елена Прудникова настаивает, что именно по вине вышеупомянутой инспекции сегодня уже сотни наименований медикаментов не были зарегистрированы в Украине.

«Под предлогом борьбы за качество при ввозе остановлено один миллион упаковок, – говорит председатель Комитета спасения фармацевтической отрасли Украины. – Лекарства были направлены на полный контроль по причинам, не имеющим к качеству никакого отношения. Речь идет о маркировке: цвет упаковки или шрифт кому-то не понравился (есть сведения, что более 700 единиц анальгетика местного действия не попадут на прилавки аптек потому, что несколько смещен штамп с указанием номера серии, даты изготовления и срока годности). На основании этого каждая серия лекарства блокируется. По нашим расчетам, таким образом за последние полгода Госинспекция по контролю качества лекарств заработала больше чем 200 миллионов гривен».

По словам председателя Комитета спасения фармацевтической отрасли Украины, сегодня наши покупатели 10% от стоимости лекарств, а это примерно один миллиард гривен, платят нашим чиновникам. «Созданы незаконные административные услуги, стоящие от 16 тысяч до 150 тысяч гривен. Это оформление всех регистрационных, сертификационных, консультативных процедур. Раньше, на этапе от ввоза лекарственных средств до их реализации в аптеке, это было за счет государства. Теперь фирмам-поставщикам непонятна эта непрозрачная система контроля, – говорит Прудникова. – Они не видят экономического смысла работать в Украине. Дефицит же приводит к «черному» обороту лекарств. И, естественно, повышение цен произойдет не в процентном соотношении, а в несколько раз».

Кстати Петр Багрий, президент Ассоциации фармпроизводителей Украины, говорит о реальном отсутствии материально-технической базы в лабораториях и подорожании услуг инспекции по контролю качества.

Ценообразование

Еще одно нововведение – установление предельной стоимости лекарств. «Мы предлагаем создать специальные справочники для того, чтобы потребитель понимал, какие реальные цены на тот или иной медикамент того или иного производителя», – говорит Геннадий Падалко, председатель Госинспекции по контролю за качеством лекарственных средств. В таком справочнике, который предположительно поместят в «Уголке потребителя», будет указана стоимость лекарств от производителя и цены с учетом всех надбавок. В случае если продавцы станут завышать цены, их ждут штрафы. Но инициатива может вступить в силу после одобрения в Министерстве экономики, а оно молчит.

«В Украине более 80% всех реализуемых лекарств – это дешевые препараты. Они дают только 30% прибыли, – утверждает Виктор Чумак, директор Государственного фармцентра МЗ. – И только 20% – приносят сверхприбыль, то есть 66%. Таким образом, достигается равновесие межу бизнесом и потребителями. Потребитель, не имея возможности приобретать дорогие препараты, покупает те 80%, которые доступны».

По словам Чумака, если государство возьмется за регулирование цен на лекарства, то первыми на очереди будут именно сверхприбыльные. Именно на них будут сбиваться цены. «А что делать фармрынку, где 80% дешевых лекарств? В результате они либо исчезнут с рынка вообще, что приведет к дефициту, либо фармпроизводители будут вынуждены поднимать цены. Уже сейчас пошли перебои с дешевыми препаратами. Кроме того, поднимаются и цены».

«Что касается процедуры регистрации цены, то мы считаем, что этот проект постановления сделан в нарушение действующего законодательства Украины, – считает президент Ассоциации фармпроизводителей Украины. – Он абсолютно неприемлем в условиях рынка, в условиях нестабильности курса валюты. Это приведет к коллапсу, к остановке производства».

По мнению Александры Кужель, введение предельной стоимости препаратов оправданно лишь в том случае, если лекарства проходят по госзакупкам, где контроль должен быть очень жестким. Но и в таком случае важно, чтобы участники рынка сами вышли с предложением по тому минимальному перечню необходимых для жизни лекарств, утвержденному Министерством здравоохранения Украины, который должен быть в каждой аптеке.

«Сами фармацевты не возражают против регистрации цен, – говорит Александра Владимировна. – Но это должно происходить очень прозрачно. Важна декларативность. Единственное, что нам непонятно, это когда в одном городе, но в разных аптеках цена на одно и то же лекарство может отличаться в несколько раз. А это плохо, особенно, если эти лекарства входят в список жизнеобеспечивающих».

Какой выход из сложившейся ситуации? В данный момент однозначно сказать трудно. Единственное, что можно утверждать: на 100% заменить импортные лекарства украинскими аналогами нельзя, так как последних попросту нет. Хотя кризис и снижение платежеспособности украинских граждан заставляет их приобретать более дешевые отечественные препараты.

При этом мнения экспертов относительно соответствия качества импортных и украинских товаров расходятся. Одни считают, что по качеству украинские препараты ничем не уступают аналогичным импортным, так как изготавливаются из того же импортного сырья, другие – настаивают на обратном. В частности, госпожа Прудникова приводит пример, почему некоторые отечественные лекарства-аналоги в 40 раз дешевле. «Дело в том, что наши лекарства в основном изготавливаются из субстанций, завезенных из Китая, – говорит она. – О каком эффекте можно говорить? Какая цена, такой и эффект. Госинспекция должна серьезно подходить к вопросу проверки субстанций, из которых производятся дешевые лекарства».

Понятно одно: как и в любой войне, в войне фармацевтической страдают простые люди.