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10 признаков, что он больше не любит: что с этим делать

29 января 2023, 14:33
На самом деле, очень легко понять, когда его чувства по отношению к вас угасли.
пара, отношения
Как понять, что мужчина больше не любит / pixabay

Признаки того, что мужчина вас не любит, вы скорее всего уже ощутили на себе. На мгновение давайте оглянемся назад. Давайте поговорим обо всех признаках того, что он вас больше не любит  — о тех незримых знаках, которые, как вы знаете, есть, но не хотите их видеть.

Эти признаки помогут на самом деле понять, что мужчина больше не любит, а также дать возможность подумать, что с этим делать дальше.

1. Вы думаете, что он вас не любит

Первый признак прост: вы думаете, что он вас больше не любит. Сама мысль о том, что он разлюбил вас, может быть просто низкой самооценкой, верно? Проверьте себя.

Чувствуете ли вы, что здесь виновата тревожная привязанность или низкая самооценка, или же ваше чутье подсказывает вам, что что-то существенное изменилось?

2. Он не считает время с вами приоритетом

Один из главных признаков того, что он не любит вас так, как раньше, заключается в том, что он не уделяет первостепенное внимание качественному проведению времени с вами.

Он находил время, чтобы увидеть вас раньше. Теперь он не расставляет приоритеты во времени с вами. Он меньше беспокоится о том, чтобы видеться с вами, но вы заметили, что у него все еще есть свободное время, чтобы делать все, что он хочет.

3. То, что он любил в вас, кажется, теперь его раздражает

Раньше он думал, что вы очаровательны. Теперь все, что вы делаете, кажется, раздражает его. Те милые маленькие причуды, которыми он вас дразнил, кажется, легко задевают его.

Вы начинаете чувствовать, что недостаточно хороши. Там, где он раньше шутил с вами, он вместо этого критикует вас.

4. Он уходит

Раньше он все вам рассказывал, но в последнее время стал отстраняться. И не только из-за эмоциональной уязвимости. Похоже, он хранит секреты или, по крайней мере, больше не делится с вами своими чувствами. На самом деле, его может быть трудно заставить открыться вообще.

Отношения
Иногда он может закрываться из-за личных проблем, о которых он не может сообщить/ Pixabay

Рэнди Гюнтер, доктор философии, упоминает: "В каждых отношениях бывают моменты, когда один партнер становится недоступным для другого".

"Однако, когда абстиненция становится более продолжительной и кажется, что нет никакого желания разрешить отношения, может назревать скрытая угроза отношениям", — добавляет Гюнтер.

Важная заметка: также важно признать, что иногда он может закрываться из-за личных проблем, о которых он не может сообщить.

На самом деле, его любовь к вам и то, как сильно он заботится о вас, может быть именно тем, почему он не может передать вам эти чувства. Многие мужчины не уверены в том, что могут казаться слабыми своим партнершам и любимым, и это часто заставляет их хоронить свои чувства глубоко внутри.

В таких ситуациях может быть бесценно получить второе мнение от профессионала. Они помогут вам точно понять, что происходит у него в голове, разлюбил ли мужчина вас или что-то еще, и посоветуют вам лучшую стратегию в будущем.

5. Он перестал делать вам комплименты

Вы изменили прическу, а он даже не заметил. Он скуп на комплименты, как никогда раньше.

На самом деле, вы даже не можете вспомнить, когда в последний раз он сказал вам, что вы хорошо выглядите.

6. Он никогда не упоминает о будущем

Один из главных признаков того, что он вас больше не любит, — это то, что он перестает упоминать будущее — ваше будущее как пары.

Вы думали, что планируете совместное будущее, но он никогда не говорит об этом сейчас. На самом деле, вы, как ни странно, отсутствуете во всех его планах на будущее.

Если он вообще строит планы, то не с вами, а выбирает для себя один.

Когда вы говорите о будущих праздниках или событиях, он молчит. Начинает казаться, что он планирует не быть там, когда эти даты наступят.

7. Его поведение кажется непоследовательным

Его поведение настолько непоследовательно, что вы рискуете получить хлыстовую травму. Тенденция к горячему и холодному, вверх и вниз утомляет и активно подрывает безопасность отношений.

Он либо прежний, ласковый и кокетливый, либо новый незнакомец, холодный, отчужденный и не заинтересованный в том, чтобы проводить с вами время.

Никогда не знаешь, какая версия появится.

8. Он "дружит" с вами, когда вы флиртуете с ним

Вероятно, это один из худших признаков того, что он вас больше не любит.

Вы флиртуете с ним, и он делает то, что делают люди, когда хотят дать понять, что вы находитесь в френдзоне.

Он говорит вам "оу, спасибо" или "это мило". Чего он больше не делает, так это не флиртует в ответ. Он даже не выглядит польщенным вниманием.

9. Он не работает над налаживанием отношений

В любых отношениях есть проблемы. Вначале ничто не помешало бы ему решить любые вопросы, чтобы быть с вами.

Теперь он кажется полностью отстраненным от решения чего бы то ни было.

Вы предлагаете пойти на консультацию, если это поможет, но он отвергает эту идею.

Вы пытаетесь поговорить с ним о своих чувствах, но ему удается изменить ситуацию или отвлечь вас чем-то другим.

10. Он меньше интересуется сексом или секстингом

Одним из основных признаков того, что он вас больше не любит, является то, что ваша сексуальная жизнь идет под откос.

Раньше он посылал вам сексуальные короткие сообщения или инициировал секс, когда это было возможно. Теперь кажется, что он отдаляется, когда вы поднимаете этот вопрос.

Даже когда он занимается сексом, это не на прежнем уровне близости.

Когда вы спрашиваете его, что происходит, у него всегда есть причина. Однако она не исчезает, когда казалось бы, вопрос уже решился.

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