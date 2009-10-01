2012 год – тест на конкурентоспособность вузов

Сегодняшние девятиклассники получат заветный аттестат не через три года, а лишь спустя четыре. И все потому, что эти школьники уже попали под нововведение Министерства образования и науки о 12-летней системе образования. Конечно, никто не говорит, что этот факт стал известен только сегодня или вчера. Соответствующая концепция была принята еще в 2001 году. Но за три года до финишной прямой эксперимента эксперты в сфере образования уже бурно обсуждают эту тему. На днях в стенах Верховной Рады даже состоялся круглый стол «Проблема выпуска 2012 года в контексте реализации концепции 12-летнего общего среднего образования», проведение которого инициировал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко. В обсуждении вопроса участвовали представители Министерства образования и науки, Академии педагогических наук Украины, ведущих высших и общеобразовательных учебных заведений.

Итак, в 2012 году в Украине не будет ни одного выпускника школы. В Министерстве образования прибавление одного класса с самого начала объясняли желанием снизить нагрузку на учеников, повысив при этом качество образования. Мол, до этого ученики средних школ обязаны были проводить на уроках по 40 часов в неделю, а ведь это полноценная рабочая неделя взрослого человека. Также нововведение должно предоставить школьникам возможность подольше подумать о выборе будущей профессии. Еще один министерский аргумент – практика 12-летнего школьного образования существует в Европе, а в Голландии дети вообще «обречены» на 14-летнее просиживание за партами.

Но несмотря на все доводы реформаторов, еще девять лет назад идея перехода на 12-летнюю систему образования не понравилась ни школьникам, ни их родителям. И сейчас никто особого восторга не высказывает. Мол, дети все равно перегружены. Да и с точки зрения учителей введение 12-летнего образования было нецелесообразным, потому как дети могут овладевать знаниями, заявленными в школьных программах, и за одиннадцать лет. Также в полном объеме не готовы ни программы, ни учебники. Да и большинство уже имеющихся писались на скорую руку в экспериментальном режиме.

Некоторое неудобство испытывают в связи с реформами и вузы. Особенно тяжело приходится частным высшим учебным заведениям. Их ректора сетуют, что уже сегодня количество абитуриентов значительно снизилось. Что будет в 2012 году – неизвестно. Тогда все вузы останутся почти без абитуриентов, а педагоги – без часов преподавания, от количества которых зависит их зарплата.

По словам заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая Томенко, согласно данным Министерства образования и науки Украины, в 2011 году предполагается наименьшее количество выпускников почти за всю историю независимости Украины – 235 тысяч, в то время как в нынешнем году их было 384 тысячи. А в 2013 году предусматривается наибольшее количество выпускников – 427 тыс. Такие количественные перепады большой стресс для вузов.

«В такой ситуации в 2011-м и в 2012 году будет наименьшая конкуренция при поступлении в высшие учебные заведения, в то время как в 2013 году эта конкуренция будет наибольшей, – уверен Николай Томенко. – Таким образом, возникает проблема с обеспечением успешной вступительной кампании и полноценной деятельности высших учебных заведений. Такой количественный перепад создает как проблему для школ, учителей и вузов, так и напряжение у родителей и детей».

По мнению Томенко, существует три выхода из сложившейся ситуации.

«Первый путь – революционный – обсудить преимущества и недостатки двенадцатилетней системы и подумать о возможности возврата к десятилетней школе, – говорит он. – Второй – эволюционный. Отсрочить введение 12-летней системы и остановиться на 11-летней, а между тем подготовиться к этому переходу, в частности, с точки зрения содержания учебников и тому подобное. Третий путь, я бы назвал его сегодняшний, – реализовывая концепцию 12-летней системы, найти варианты, возможно, путем внедрения экстерната, для того чтобы обеспечить определенное количество выпускников в 2012 году». Дабы разобраться в сложившейся ситуации, участники круглого стола предлагают создать рабочую группу с целью решения проблем, связанных с введением 12-летней системы образования.

Правда, первый заместитель министра образования и науки Украины Александр Гребельник говорит, что такую рабочую группу надо было создавать еще в 2000 году. «Тогда надо было начинать мониторинг ситуации, – настаивает он. – Тогда надо было начинать реагировать на те риски, которые возникают и в обществе, и в сфере образования. Тогда надо было начинать спокойно погашать локальные проблемы, которые возникают по ходу преобразований. Но в сложившейся ситуации такую группу надо создавать сейчас».

Замминистра оперирует цифрами и настаивает: ситуация складывается неприятная с точки зрения прогнозирования последствий предыдущего решения, но не критическая. «Не надо забывать, что есть государственный заказ, – напоминает Александр Гребельник. – В этом году он был на уровне 140 тыс. человек. На уменьшение количества поступающих мы реагировали в соответствии с общей концепцией в образовании. К сожалению, были внедрены неприятные инструменты, но, думаю, справедливые. Это сокращение государственного заказа, в частности, по непрофильным специальностям. Понятное дело, в 2012 году заказ государства еще больше сократится. Но, думаю, он будет на уровне 112-115 тыс. человек».

Возникает вполне нормальный вопрос: откуда возьмутся абитуриенты, если выпускников средних школ не будет? Но в Министерстве образования есть ответ и на этот вопрос. По словам замминистра, в 2012 году потенциальными абитуриентами могут быть выпускники прошлых лет, выпускники профтехучилищ, выпускники, которые будут иметь уровень младшего специалиста.

«Если говорить о выпускниках прошлых лет, то их количество каждый год стабильное, – говорит первый заместитель Вакарчука. – Если посмотреть данные регистрации на прохождение внешнего независимого тестирования, то 70% – это выпускники школ этого года, а 30%, или 120 тыс. человек, – выпускники прошлых лет. Также в 2012 году из ПТУ планируется выпуск на уровне 230 тыс. человек. Как показывает опыт, в высшую школу идут 20-30 тысяч таких молодых людей. Младших специалистов в тот год будет 160 тысяч. Из них в вузы пойдут 15-20 тысяч. Таким образом, фактически в 2012 году мы ожидаем 150 тысяч потенциальных абитуриентов». А это больше, чем запланированный госзаказ.

В таких условиях будут проблемы по набору контрактников в государственные университеты. Но особый дискомфорт ощутят частные вузы. «Тот год покажет настоящую конкуренцию между ними, – настаивает Гребельник. – Поэтому, я думаю, надо учитывать предложения руководителей всех вузов. Например, рассмотреть возможность перевода некоторых наиболее подготовленных учеников на ускоренное обучение – экстернат. Но это надо делать очень аккуратно».

Тем временем родители не скрывают, что они не против сокращения сроков пребывания их чад за партой и уже задумываются над этим вопросом. Тем более возможность есть. Один из способов – упомянутый экстернат. Можно попытаться попасть в старую программу обучения, экстерном сдать 9-й класс и уже зимой пойти в 10-й. Еще один способ – пройти программу 9-12 классов не за четыре, а за три года. Учителя утверждают: школьникам это под силу – в Украине много школ с огромным интеллектуальным потенциалом, надо только дать детям возможность. Как вариант можно рассматривать и предложение начинать считать классы с садика. Тогда и классы прибавлять не надо, и подготовка детей лучше будет.

Что касается учителей, у которых в 2012-2013 учебном году будет меньше нагрузки, в Министерстве образования задумываются о возможных стажировках именно в этот период.

Но пока до 2012 года еще далеко, ясно одно: чтобы приблизиться к европейской системе образования, нельзя ограничиваться прибавлением одного класса, надо пересмотреть всю систему образования в Украине. А это долгий процесс, постепенный и обоснованный.