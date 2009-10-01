«Розумний, аж страшно!..» або антропоцентризм пропагандиста

1 октября 2009, 16:52

Не скажу, що вважаю себе постійним читачем армійських газет та журналів, але після виходу у запас все ж цікавлюсь новинами про армію. І ось нещодавно попала мені до рук газета Міністерства оборони України «Народна армія» за 26 лютого 2010 року, зокрема, додаток до неї «Світогляд», який, як свідчить рядок під титулом, має на меті «допомогу керівникам груп гуманітарної підготовки».

Звернув увагу на перший розділ «допомоги» - «Тарас Шевченко – національна гордість українського народу, класик української літератури». Актуальність теми не викликала жодних сумнівів – наближалась річниця народження Тараса Григоровича. А ім`я та посада автора монографії, - полковника Олексія Сергієнка, начальника управління пропаганди та військово-патріотичного виховання Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України, не лише підкреслювали важливість теми, але й виявляли неабиякий інтерес до публікації в «Світогляді». Але чим далі я занурювався в глибину висловлювань і думок автора, тим більше відчував себе далеким від гуманітарної підготовки і одиноким в безмежному просторі «світогляду» автора. Спочатку мене вразила «антропоцентрична інтенція Шевченківської творчості» і його «неокласицистичні вподобання в царині естетики», потім «гнівні Шевченкові єреміади та «капричос» періоду «трьох літ» разом з «профетично-викривальним запалом». З неабиякими труднощами подолавши лише половину наданої автором «допомоги», мені чомусь стало шкода тих, кому вона адресувалася. Адже я був більш ніж упевнений, що жоден з керівників груп гуманітарної підготовки не закінчував літературних навчальних закладів. Втім, як і сам вельмишановний Олексій Сергієнко. Мені достеменно невідомо, наскільки впевнено почувається головний пропагандист Української армії в «есхатологічно-міленарній візії» або «на грунті гегельянства» чи в «молодогегельянській «релігії людськості», але мене під час подолання другої половини цього твору так і кортіло висловитись вустами Сірка: «Розумний, аж страшно!». А ще не полишали сумніви, що ця «допомога» з «душком». Сумніви справдилися, коли я звернувся до Інтернету, щоб розкрити для себе таємниці деяких понять та словосполучень. Натиском кількох клавіш стало зрозуміло, що вся ця «допомога» без сорому, слово в слово, здерта з одного з популярних сайтів рунету. Плагіатчик навіть не спромігся вказати, якою літературою «користувався». Чи не чесніше було б просто вказати керівникам груп, де шукати «допомогу» в Інтернеті, заощадивши таким чином кошти, що були витрачені на друк «Світогляду»? Стало чомусь сумно за нашу пропаганду та військово-патріотичне виховання. Згадав сина-першокурсника, який отримав на горіхи від викладача, коли приніс йому здертий з Всесвітнього павутиння реферат. Так то ж першокурсник!… Невже пропагандисти з великими зірками на погонах не знайшли СВОГО слова про Тараса Шевченка – дійсно, нашу найбільшу національну гордість?.. …Від кого отримає високопосадовий «автор» в погонах за плагіат і чи отримає взагалі, мабуть, так і залишиться таємницею. Не здивуюся, якщо незабаром полковник ще й кандидатом наук стане. Шкода лише, що в управлінні, яке покликане виховувати військовослужбовців, так безсоромно ставляться до чужої праці, і байдуже – до керівників груп гуманітарної підготовки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:41
С чего начать спасение Украины
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять