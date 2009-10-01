«Розумний, аж страшно!..» або антропоцентризм пропагандиста

Звернув увагу на перший розділ «допомоги» - «Тарас Шевченко – національна гордість українського народу, класик української літератури». Актуальність теми не викликала жодних сумнівів – наближалась річниця народження Тараса Григоровича. А ім`я та посада автора монографії, - полковника Олексія Сергієнка, начальника управління пропаганди та військово-патріотичного виховання Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України, не лише підкреслювали важливість теми, але й виявляли неабиякий інтерес до публікації в «Світогляді». Але чим далі я занурювався в глибину висловлювань і думок автора, тим більше відчував себе далеким від гуманітарної підготовки і одиноким в безмежному просторі «світогляду» автора. Спочатку мене вразила «антропоцентрична інтенція Шевченківської творчості» і його «неокласицистичні вподобання в царині естетики», потім «гнівні Шевченкові єреміади та «капричос» періоду «трьох літ» разом з «профетично-викривальним запалом». З неабиякими труднощами подолавши лише половину наданої автором «допомоги», мені чомусь стало шкода тих, кому вона адресувалася. Адже я був більш ніж упевнений, що жоден з керівників груп гуманітарної підготовки не закінчував літературних навчальних закладів. Втім, як і сам вельмишановний Олексій Сергієнко. Мені достеменно невідомо, наскільки впевнено почувається головний пропагандист Української армії в «есхатологічно-міленарній візії» або «на грунті гегельянства» чи в «молодогегельянській «релігії людськості», але мене під час подолання другої половини цього твору так і кортіло висловитись вустами Сірка: «Розумний, аж страшно!». А ще не полишали сумніви, що ця «допомога» з «душком». Сумніви справдилися, коли я звернувся до Інтернету, щоб розкрити для себе таємниці деяких понять та словосполучень. Натиском кількох клавіш стало зрозуміло, що вся ця «допомога» без сорому, слово в слово, здерта з одного з популярних сайтів рунету. Плагіатчик навіть не спромігся вказати, якою літературою «користувався». Чи не чесніше було б просто вказати керівникам груп, де шукати «допомогу» в Інтернеті, заощадивши таким чином кошти, що були витрачені на друк «Світогляду»? Стало чомусь сумно за нашу пропаганду та військово-патріотичне виховання. Згадав сина-першокурсника, який отримав на горіхи від викладача, коли приніс йому здертий з Всесвітнього павутиння реферат. Так то ж першокурсник!… Невже пропагандисти з великими зірками на погонах не знайшли СВОГО слова про Тараса Шевченка – дійсно, нашу найбільшу національну гордість?.. …Від кого отримає високопосадовий «автор» в погонах за плагіат і чи отримає взагалі, мабуть, так і залишиться таємницею. Не здивуюся, якщо незабаром полковник ще й кандидатом наук стане. Шкода лише, що в управлінні, яке покликане виховувати військовослужбовців, так безсоромно ставляться до чужої праці, і байдуже – до керівників груп гуманітарної підготовки.