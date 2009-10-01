«Розумний, аж страшно!..» або антропоцентризм пропагандиста

Не скажу, що вважаю себе постійним читачем армійських газет та журналів, але після виходу у запас все ж цікавлюсь новинами про армію. І ось нещодавно попала мені до рук газета Міністерства оборони України «Народна армія» за 26 лютого 2010 року, зокрема, додаток до неї «Світогляд», який, як свідчить рядок під титулом, має на меті «допомогу керівникам груп гуманітарної підготовки».
Звернув увагу на перший розділ «допомоги» - «Тарас Шевченко – національна гордість українського народу, класик української літератури». Актуальність теми не викликала жодних сумнівів – наближалась річниця народження Тараса Григоровича. А ім`я та посада автора монографії, - полковника Олексія Сергієнка, начальника управління пропаганди та військово-патріотичного виховання Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України, не лише підкреслювали важливість теми, але й виявляли неабиякий інтерес до публікації в «Світогляді». Але чим далі я занурювався в глибину висловлювань і думок автора, тим більше відчував себе далеким від гуманітарної підготовки і одиноким в безмежному просторі «світогляду» автора. Спочатку мене вразила «антропоцентрична інтенція Шевченківської творчості» і його «неокласицистичні вподобання в царині естетики», потім «гнівні Шевченкові єреміади та «капричос» періоду «трьох літ» разом з «профетично-викривальним запалом». З неабиякими труднощами подолавши лише половину наданої автором «допомоги», мені чомусь стало шкода тих, кому вона адресувалася. Адже я був більш ніж упевнений, що жоден з керівників груп гуманітарної підготовки не закінчував літературних навчальних закладів. Втім, як і сам вельмишановний Олексій Сергієнко. Мені достеменно невідомо, наскільки впевнено почувається головний пропагандист Української армії в «есхатологічно-міленарній візії» або «на грунті гегельянства» чи в «молодогегельянській «релігії людськості», але мене під час подолання другої половини цього твору так і кортіло висловитись вустами Сірка: «Розумний, аж страшно!». А ще не полишали сумніви, що ця «допомога» з «душком». Сумніви справдилися, коли я звернувся до Інтернету, щоб розкрити для себе таємниці деяких понять та словосполучень. Натиском кількох клавіш стало зрозуміло, що вся ця «допомога» без сорому, слово в слово, здерта з одного з популярних сайтів рунету. Плагіатчик навіть не спромігся вказати, якою літературою «користувався». Чи не чесніше було б просто вказати керівникам груп, де шукати «допомогу» в Інтернеті, заощадивши таким чином кошти, що були витрачені на друк «Світогляду»? Стало чомусь сумно за нашу пропаганду та військово-патріотичне виховання. Згадав сина-першокурсника, який отримав на горіхи від викладача, коли приніс йому здертий з Всесвітнього павутиння реферат. Так то ж першокурсник!… Невже пропагандисти з великими зірками на погонах не знайшли СВОГО слова про Тараса Шевченка – дійсно, нашу найбільшу національну гордість?.. …Від кого отримає високопосадовий «автор» в погонах за плагіат і чи отримає взагалі, мабуть, так і залишиться таємницею. Не здивуюся, якщо незабаром полковник ще й кандидатом наук стане. Шкода лише, що в управлінні, яке покликане виховувати військовослужбовців, так безсоромно ставляться до чужої праці, і байдуже – до керівників груп гуманітарної підготовки.