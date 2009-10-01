Добре забуте старе

Вирощені власноруч огірки, часник, морква і картопля не тільки корисні, а й забезпечують дозвілля на свіжому повітрі й регулярні заняття «на тренажерах». Такі продукти я не називаю «органічними», тому що ними мають харчуватися всі люди для того, щоб бути здоровими і ростити здорових дітей. Це – природні продукти, натуральні й найкращі для формування імунітету і функціонування всіх життєвих систем. Якщо говорити про органіку, то вона – наше добре забуте минуле. Бабусі, вирощуючи у себе на городі картоплю, часник, капусту, помідори й огірки, нічим іншим не харчувалися, крім того, цим же годували свійських тварин і птицю. Але тоді вони не називали продукти «органічними», адже інших, отруєних хімічними добавками або імуномодулюючими комплексами й консервантами, просто не було. Якби у мене запитали, яким я бачу політичне майбутнє іміджу України, я позиціонувала б її як аграрну, екологічно чисту країну. Тому що наша держава володіє абсолютно всіма унікальними природними можливостями для того, щоб стати європейською «кузнею» екологічно чистого продукту, забезпечувати ним не лише себе, а й значну частину Європи. Жодна інша європейська країна не має такого потенціалу. І, формуючи майбутній політичний імідж нашої країни, я наголошувала б на тому, що Україна харчується, вирощує і продає екологічно чисті продукти, населення піклується про землі, на яких це все росте, та, відповідно, про своє здоров’я. Продукти, якими ми зараз харчуємося, аж ніяк не можна назвати корисними, оскільки вони містять у собі барвники, токсичні речовини, антибіотики та ще на етапі ембріогенезу, тобто в період, коли вагітна жінка виношує дитину, руйнують формування імунної системи і реактивності організму. Тенденція до збільшення генетичних, тобто вроджених, вад розвитку, які спостерігаються зараз в Україні, і виникнення імунних захворювань, що вражають системи організму, безпосередньо пов’язані саме із цим. Хвороби цивілізації – це наслідок самої цивілізації. Якщо говорити про Європу, то там споживання органічних продуктів не настільки розвинене, аби назвати це масовим явищем. Сьогодні органіка доступна лише для двох верств населення – власників натуральних господарств, які споживають тільки вирощене власноруч, і заможних людей, які можуть дозволити собі купувати органічні продукти за запропонованими цінами. Але екологічно чиста продукція має бути загальнодоступною для всіх. Якщо державна політика України орієнтуватиметься на майбутнє, на потреби людей і поповнення скарбниці за рахунок вирощування і продажу до Європи екологічно чистих продуктів, то населення буде здоровим, тривалість життя збільшиться, а Україна стане державою, яка по-справжньому розвивається.