Образование без жестокости

1 октября 2009, 18:34

Если студента заставляют отрезать голову лягушке, он станет бездушным врачом

На протяжении всей советской истории Украины в нашей стране господствовало так называемое антропоцентрическое мышление: человек с его потребностями рассматривался как вершина творения, и ничего в мире не могло сравниться с ним по значимости.
Но меняется мир, меняются люди. И сегодня даже в постсоветской Украине все чаще можно услышать призывы к защите животных. И пусть сегодня в большинстве своем эти призывы воспринимаются с долей иронии, процесс гуманизации общества необратим.
В этом убеждены участники пресс-конференции, состоявшейся в «Главреде», - представитель Международной сети за гуманное образование «ИнтерНИЧ» Дмитрий Лепорский, представитель зоозащитной организации «Доктора против экспериментов на животных» (Германия) Корина Герике, президент Центра защиты прав животных «Вита» (г. Москва) Ирина Новожилова.
Предлагаем вашему вниманию их рассказ об «образовании без жестокости».

Закон о защите животных существует только на бумаге

Дмитрий Лепорский: «За последние два года в Украине произошли существенные изменения, связанные с внедрением гуманных принципов в образовательный процесс. Уже семь украинских вузов отказались от опытов на животных и подписали соответствующие договоры в рамках проекта «Компьютеры и альтернатива вместо животных». На сегодняшний день четыре новых вуза решили подписать договоры. Таким образом, более четырех тысяч подопытных животных ежегодно будут заменяться на альтернативу.
На данный этап проекта было потрачено более десяти тысяч евро – поддержку оказала немецкая зоозащитная организация. Эти деньги пошли на приобретение компьютерной техники, потому что, как ни странно, одна из основных проблем - это отсутствие компьютерной техники в университетах.
Почему мы говорим о необходимости внедрения альтернатив и вообще о гуманном образовании? Дело в том, что в Украине существует Закон «О защите животных от жестокого обращения», который подписал Президент Украины Виктор Ющенко в 2005 году. В частности, в статье 26 этого закона говорится о том, что студент имеет полное право требовать замены экспериментов над животными на альтернативу. Во-первых, потому что это негуманно, во-вторых, если он имеет свою этическую позицию либо это противоречит его религиозным взглядам.
Проблема возникает в следующем. Закон как бы есть, но на самом деле он не выполняется, потому что не выделяется никакой финансовой поддержки в вопросе внедрения альтернативных методов.
Существует парадокс: закон говорит, обязательна замена использования животных в образовании альтернативами. Но, с другой стороны, ни альтернатив, ни компьютерной техники правительство не предоставило. Сегодня сложилась ситуация, когда некоторые преподаватели уже заменили использование животных на альтернативу, но до сих пор не получили одобрение со стороны Министерства образования. А учебный план до сих пор требует использовать животных».

Западная Европа отказывается от экспериментов над животными

Корина Герике: «Наша организация работает на политическом уровне, чтобы вносить изменения в законодательство, а также на уровне связей с общественностью.
Благодаря нашим действиям в западноевропейских странах за последние 20-30 лет произошел большой прогресс в вопросе защиты животных - все меньше университетов используют их для экспериментов. В Германии уже 50% вузов отказались от использования животных в учебном процессе, в США – 90%, а в Австрии и Швейцарии – 100%.
В Восточной Европе и, в частности, в Украине наша задача – распространять информацию об альтернативах использованию животных. Некоторые наши материалы были переведены на русский язык, мы также обеспечиваем украинские университеты необходимыми аппаратами и муляжами.
Многие университеты в Украине присоединились к этому проекту – в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Одессе, Симферополе, Сумах, Харькове. На сегодняшний день к проекту присоединились еще четыре университета.
В общей сложности мы спасаем более шести тысяч животных в год. На эти цели уже израсходовано порядка 23 тысяч евро. Но наша работа еще далеко не завершена. Мы надеемся, что все больше университетов будут присоединяться к нашим программам».

Антропоцентризм должен кануть в Лету

Ирина Новожилова: «Украина с самого начала была новатором в деле перехода вузов на гуманные методы обучения. В настоящее время Украина стремительно продолжает внедрять альтернативы. Такими же стремительными темпами альтернативы внедряются и в России. Мы подписали договоры с десятью российскими вузами, в разработке еще двадцать вузов, которые взяли альтернативы на апробацию.
Это совершенно уникальный проект, потому что тему нравственной проблемы, опытов на животных в учебном процессе не поднимали ранее.
В данный момент начинает развиваться движение студентов против опытов на животных. Мы сегодня являемся свидетелями уникальных событий, глобального изменения сознания в сторону ухода от антропоцентрического мышления. Антропоцентризм – это та философия, которая нас подвела сегодня к глобальному экологическому кризису - человек в центре Вселенной, а все остальное создано для него. На мой взгляд, эта философия изжила себя, потому что наши соседи по планете не воспринимаются как живые существа, считается, что они созданы для того, чтобы быть сырьем.
Эта проблема не для узкой категории хотя бы потому, что мы сами обращаемся к врачам и ветврачам. Поколение врачей, которое получало образование ранее, воспитывалось на жестоких опытах. Бездушные врачи являются результатом жестоких опытов. Это мнение психологов. Если человек однажды переступил этот барьер, то возврата уже нет. Если во время учебного процесса студента заставляют ржавыми ножницами отрезать голову лягушке, он, соответственно, будет таким же врачом и ветврачом. Это также вопрос изменения менталитета».

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