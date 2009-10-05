Цена непечатного слова

Сегодня матерные выражения, крепкие словечки, нецензурная брань – скорее норма, чем исключение. Их можно прочесть не только на заборах, но и в Интернете, книгах, услышать от любого, независимо от возраста или места на общественной лестнице. А во времена запорожцев за матерные ругательства могли здорово избить плетьми. Социологические исследования на эту тему противоречивы. С одной стороны, каждого второго украинца такая ситуация устраивает, и лишь 20% из нас отказываются от передач, книг, газет, пестрящих нецензурной лексикой. С другой – больше половины наших сограждан не воспринимают мат, но все же его используют. Парадоксально, но такова реальность. Впрочем, не все согласны с такой «ненормативной» языковой обстановкой. Например, в Днепропетровске решено искоренить нецензурщину, «украшающую» заборы, остановки, стены. Местные активисты (представители разных профессий) художественно работают над усовершенствованием надписей – превращают всем известные слова в антикризисные лозунги. На Тернопольщине жители - противники крепкого словца тоже не сидят сложа руки. О случаях сквернословия они сообщают в правоохранительные органы: по сведениям местных милиционеров, только в первом полугодии 2009 года в области составили 4274 протокола по поводу нецензурных выражений. Были случаи, когда даже эмоциональным футбольным болельщикам злоупотреблений матерными словами не прощали. Повод задуматься есть у фанатов «Ильичевца». Клубу придется заплатить 1 тыс. грн. за сквернословие болельщиков в адрес арбитра во время одного из матчей Чемпионата Украины. Фаны ФК «Карпаты» тоже позволили себе скандирование матов, адресованных команде «Арсенал». Теперь Львовскому футбольному клубу тоже надо раскошелиться, заплатив штраф 3 тыс. грн. Культурный мат Сегодня немало украинцев считают недопустимыми даже денежные взыскания при борьбе с ругательствами. Они воспринимают «выражения» как нечто само собой разумеющееся. Как говорится, если они существуют, значит, это кому-нибудь нужно. Недаром же украинская нецензурная лексика стала даже предметом исследования – вспомните вызвавшую немало дискуссий работу профессора Леси Ставицкой – словарь ненормативной лексики «Украинский язык без табу». Автор относится к матам как к естественной части нашей жизни. Это, мол, обычная эмоциональная реакция, наравне с «кулаком по столу», топаньем ногами или слезами. Писатель Лесь Подервянский говорит, что не разделяет лексику на цензурную и нецензурную: «Есть язык и все. А подобное деление – проблема больше украинской несамодостаточности и провинциальности. Все слова одинаковые. Нет хороших или плохих», – уверен писатель. Леся Ставицкая уверена, что нецензурщина не всегда связана с агрессией. К примеру, иногда люди именно так выражают свой восторг. Очевидно, в том случае, если обычных слов уже не хватает. Да и предки наши от «игривых» словечек не отказывались, вон сколько до нас дошло характерных выражений и даже «сороміцьких» песен. По словам психолога Алены Стасовой, ругаться иногда полезно для здоровья: «Люди, контролирующие свои эмоции в любых обстоятельствах, сдержанные, меньше живут, – говорит она. – А бывает, нас переполняют злость, ярость, другие не слишком приятные чувства. Их стоит выплеснуть. Кто-то в таких случаях бьет посуду, кто-то – занимается спортом, а иных успокаивает возможность выругаться от души. Это, поверьте, лучше, чем срывать зло на ком-либо из близких. Вот только стоит все же браниться безадресно и наедине с собой». Впрочем, многочисленные исследования свидетельствуют совсем об ином: есть выражения, имеющие негативную энергетику. В древности богословы убеждали паству, что «грязные» слова – имена демонов и бесов. Стоит произнести любое из всем известных – и жди нападения нечистых сил. Сегодня подобными уверениями поток ругательств не остановить, потому ученые апеллируют к здравому смыслу и чувству самосохранения. Нам говорят о том, что ругательства разрушительно влияют на мир вокруг, на людей. Каждое слово, произнесенное нами, как в зеркале, отражается и в наших генах. У любителей выразиться непечатно меняется генетический код, причем не в лучшую сторону: наследники матерщинников быстрее стареют. Ругательствам все возрасты покорны Но, согласитесь, кому уж точно ругательства не к лицу, так это детям. И в то же время они не избегают крепкого словца, наоборот – обращаются к нему даже чаще взрослых. Больше половины подростков матерятся в школе, на улице, на дискотеках. Что это – бескультурье, дань моде или тяга к запретному? Наверное, все и сразу. Во-первых, дети берут пример с родителей, с тех, кто является для них авторитетом (известно, что выругаться прилюдно нередко позволяют себе звезды шоу-бизнеса). Для школьников маты – слова-паразиты, хоть как-то разбавляющие небогатый словарный запас. Кроме того, подростки чувствуют себя взрослее, ругаясь, становятся, таким образом, даже увереннее в себе. По словам психолога, склонность ребенка к ругательствам – не очень хороший знак. «Так он привлекает к себе и своим проблемам внимание родителей, это может быть даже проявлением протеста, – говорит специалист. – Что касается малышей 3-6 лет, они не всегда осознают значения слов, которые произносят, поэтому им чаще всего достаточно просто объяснить, что выражаться некрасиво и некультурно». Правда, толку будет мало, если сами родители не больно чистоплотны в выборе слов. Разве что объявить бой непечатным выражениям всей семьей. Анна Мальченко, мама 13-летнего Артема, делится опытом: «Вообще-то мы пытались искоренить в первую очередь сленговые словечки, ввели дома систему «штрафов». Сделал ошибку – будь добр пропылесосить или вымыть посуду. Все включились в игру, стали следить за собой, а сын рассказывал, что они потом всем классом так за чистоту речи боролись, а вместо ругательств изобретали специальные выражения-заменители». Филологи согласны с тем, что употребление ненормативной лексики для связки слов, наравне с «ну», «это самое», «как бы» и так далее стало бедой молодежи. Меняется общество – меняется и язык. Сейчас мы наблюдаем подобную картину: «Судя по тому, как говорит большинство украинцев, мы регрессируем, – делится опасениями филолог Валентина Ладягина. – Заговори, чтоб я тебя увидел. Послушаешь студентов в коридоре, и делаешь вывод, что портрет современного украинца далек от идеала. Не думаю, что полностью искоренить нецензурные выражения реально, но это не повод пускаться во все тяжкие и совсем ничего не делать. Есть же правила этикета, культура речи, богатство языка. Столько красивых слов! Но нужен комплексный подход, осознание проблемы всеми, тогда, может, ругательства станут исключением, а не правилом». Соседский опыт Возможно, совсем скоро украинцы будут готовы даже перенять опыт ближайших соседей. В ряде российских городов руководители местных предприятий ввели табу на нецензурщину. Неизвестно только, как будет выглядеть система поощрений и наказаний. Ведь для того, чтобы злостные матерщинники отказались от пагубной привычки, необходима серьезная мотивация. А вот в Белгородской области борьба со сквернословием продолжается уже около пяти лет. Несмотря на денежные взыскания за мат, жители не отказывают себе в этом удовольствии. Правда, для большинства это скорее потребность… Администрация сибирского поселка Ачаир (Омская область) не согласна с таким положением вещей. Потому как, раз уж мы называемся людьми, нужно следить за культурой речи. Сквернословие местных жителей достигло таких масштабов, что терпение властей лопнуло – была принята специальная программа, согласно которой всех нарушителей штрафуют. Впрочем, хочешь ругаться – пожалуйста, только не оскорбляй слух посторонних: в общественных местах выражаться строжайше запрещено! Участковый и приверженцы чистой речи держат ухо востро. Казалось бы, ладно ругаемся мы – как удержаться от мата при такой-то жизни? Но, оказывается, никакой связи между уровнем жизни, благосостоянием и употреблением непечатных выражений нет. Ругается Европа, ругаются обе Америки и даже Япония. Да, знатоки утверждают, что японцы не используют матерных выражений лишь потому, что имеют возможность оскорбить собеседника самим построением фразы. В Германии понятие мат фактически отсутствует, но кто сказал, что немцы не сквернословят? Еще как, витиевато, с выдумкой, упоминая продукты жизнедеятельности людей и животных и место, на котором сидят. В Италии ругаются в прессе, на радио и телевидении, политики тоже не особо следят за чистотой речи, при этом худшее оскорбление – ругательство с упоминанием Богородицы. Кстати, оказывается, в Средние века из оскорблений даже сделали оружие. В эпоху рыцарства в Италии и Франции появились рибальды – войска, оружием которых были не мечи или шпаги, а ругательства. Перед началом боя умельцы осыпали противников оскорблениями, насмешками и демонстрировали те части тел, которые обычно принято было прикрывать. Вот так выведешь врага из равновесия, забудет он о тактиках со стратегиями и победа практически в кармане. Интересно, что на славянских просторах статус непристойных известные всем словечки получили с течением времени. Когда-то слова дурак, зараза, идиот не считались обидными. Но вернемся в наши реалии и к нашим людям. Украинцы уже столкнулись с депутатскими инициативами по поводу запретов на курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Странно, что вне внимания осталось употребление матерных выражений. Возможно, потому что такая борьба не принесет ни денег, ни политических дивидендов. А может, потому что сквернословие у нас и так вроде бы под запретом. Подтверждает это юрист Остап Рекуненко: «Право гражданина на уважение к его чести и достоинству закреплено 28 статьей Конституции Украины. А многих все же оскорбляет, когда их посылают по известному всем «маршруту». А ведь еще есть Кодекс об Административных правонарушениях. Он предусматривает, что нецензурная брань в общественных местах нарушает покой граждан, потому является мелким хулиганством. Так что за маты можно штрафовать на сумму от 51 до 199 грн. или отправлять на исправительные работы. Вот только не спешат украинцы писать заявления в милицию. Может, потому что сами грешат тем же».