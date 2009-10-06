«Дядя, возьми миллион!»

Коррупция – это не только взяточничество, но взяточничество, несомненно, составляет ее становой хребет. Еще в прошлом году борьба с этим социальным злом в Украине была привычным и вялотекущим процессом. По данным Всемирного банка, уже второе десятилетие проводящего подобные исследования в более чем двухстах странах мира, в 2008 г. украинцы боролись с коррупцией из рук вон плохо – за эффективность этой борьбы наша страна получила только 28 пунктов из 100 возможных. В то же время это было аж на 1 пункт больше, чем годом ранее, и на 14 пунктов больше, чем в России. Обогнала же восточных славян тогда Грузия, получившая целых 51 пункт. Однако в Грузии практикуются свои методы борьбы со взяточничеством: например, гаишников, то есть, пардон, полицейских, там в течение двух лет банально провоцировали на взятки сформированные по специальной программе президента Саакашвили «подставные бригады». Тот, кто искушался предложением, без разговоров получал восемь лет тюрьмы. Гордые грузины такими методами сильно возмущались, зато теперь грузинская полиция взяток не берет, и эту ситуацию не изменил даже кризис. О нашей же стране этого не скажешь. Так, по данным Антикоррупционного бюро МВД Украины, в кризисном 2009-м году суммы взяток резко пошли в рост по всей Украине. Если в 2008 г. «средняя взятка» составляла (по милицейским данным) порядка 90 тыс. грн., то в 2009 г. – уже около 108 тыс. грн. Только в течение первых семи месяцев года было раскрыто «взяточных» дел на общую сумму 20 млн. грн., в то время как в предыдущем году – только на 15 млн. Самой коррумпированной сферой при этом была признана «сфера земельных отношений», которую в Украине давно уже следовало бы честно назвать земельным рынком (увы, с дополнением слова «черный»). Аналогичное явление, например, наблюдалось в 2005 г., когда чиновники на местах еще всерьез опасались, что «оранжевая» власть возьмется за дело по лекалам духовно близкого Саакашвили. Тогда взятки среднего уровня прыгнули вверх под предлогом «повышенного риска». Причем когда выяснилось, что никакого повышенного риска нет, суммы взяток остались на том же уровне. Сегодня коррективы вносит Его Величество Кризис. Если верить статистике правоохранителей, приближение кризиса нечистые на руку чиновники и предприниматели ощутили еще тогда, когда некоторые власть имущие вовсю убеждали нас, что никакого кризиса в Украине нет и быть не может. Четкой картины изменения масштабов взяточничества «в динамике» милиция не предоставляет, но усилившаяся тогда инфляция не могла сама по себе не повлиять на рост цены «услуг» в теневом секторе их оборота. Политическая нестабильность и приближение президентских выборов, грозящие многим взяткополучателям лишением «хлебных» мест, также могли сыграть свою роль. Впрочем, то, что главное все-таки – нестабильность экономическая, подтверждает все тот же пример политически стабильной России. С началом кризиса там тоже резко выросли суммы взяток. Как сообщил еще в июле начальник Департамента экономической безопасности МВД России Юрий Шалаков, по сравнению с предыдущим годом средняя сумма взятки в России выросла аж втрое (при этом, правда, сама сумма выглядит как-то смешно – 27 тыс. рублей, или порядка 4 тыс. грн.). Об этом же генерал-лейтенант Шалаков говорил и буквально на днях: по его словам, сказанным на Всероссийском совещании по вопросам борьбы с коррупцией 2 октября, в России нынче раскрывается все больше преступлений, «связанных с вымоганием взяток». В Украине милиционеры в этот день тоже рапортовали о своей борьбе со взяточничеством. Для этого в ведомстве Юрия Луценко прибегли к визуальному формату: на сайте МВД вывесили красивую таблицу «ТОП-100 крупнейших взяток». Назвав таблицу «Антирейтингом», правоохранители разделили выявленные факты на те, которые раскрыты по линии Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП), ранее известной как Управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП), и хорошо всем знакомого УБОПа – Управления по борьбе с оргпреступностью. Как и следовало ожидать, в целом ГСБЭП принадлежит выявление более 80-ти из 100 перечисленных фактов взяточничества – что, несомненно, должно согреть сердце руководства этой структуры, ведущей постоянную конкурентную борьбу со «смежниками». К сожалению, в своем «Антирейтинге» милиция не указывает период, за который взята отчетность, не говоря уж о датах раскрытия конкретных преступлений. Но надо полагать, что все они – достаточно свежие, поскольку только в одной графе из ста напротив должности задержанного (имен МВД не раскрывает) стоит пометка «осужден». Все остальные дела либо еще расследуются, либо находятся в судах, причем соотношение их – 49 к 50 соответственно. Справка: Согласно «ТОП-100» предотвращенных взяток, их общая сумма составила бы 4 млн. 611 тыс. долл. США и 50 млн. 608 тыс. грн. При этом только в «первой пятерке» крупнейших предотвращенных взяток фигурирует общая сумма 3,6 млн. долл. и 16,35 млн. грн. Остальные долларовые взятки, как правило, составляют суммы до 200 тыс., кроме того, взяточники часто «диверсифицировали» валюту взятки, требуя часть ее в гривнах, и часть – в долларах. На гривневые взятки до 100 тыс. грн. приходится 1,96 млн. грн., на взятки до 1 млн. грн. – 10,596 млн. грн. Остальные сорок миллионов гривен – взятки в размере одного миллиона и выше. Первое место в «Антирейтинге» заняло дело, прогремевшие в прессе. Это – взятка в 2,5 млн. долл., якобы запрошенная замом мэра городка Вишневое, что под Киевом. В «призовую тройку» также вошли председатель сельсовета Березанского района Николаевской области и другой председатель сельсовета, на сей раз – в Крыму. Первый просил 8,5 млн. грн., второй – 1,1 млн. долларов. Во всех трех случаях, правда, народным избранникам не удалось даже подержать в руках всю сумму: первому успели вручить только 2,5 млн. грн., второй получил миллион в национальной валюте, третий – 750 тыс. долларов США. Кстати, правоохранители уберегли взяткодателей от мороки с поиском всей суммы в пятнадцати случаях из ста, перечисленных МВД. Учитывая, что взяточников практически всегда берут по жалобе взяткодателей, нельзя исключать, что последние уже просто не выдерживают завышенных запросов первых. Однако это, похоже, пока никого не смущает: 53 из перечисленных в «Антирейтинге» МВД взяток составляли суммы от 100 тыс. грн. (остальные – от 20 до 80 тыс.). Больше миллиона гривен требовали в тринадцати случаях. Правда, «номер восемь», требовавший 200 тыс. долл. США, оказался лицом коллективным – на Львовщине на такую сумму позарились главы сразу двух соседних сельсоветов, причем к одному примкнули двое депутатов, а к другому – зам. Таким образом, «на брата» у взяточников выходило всего-то по 50 «штук». Не то что у главы Селичевского сельсовета на Киевщине, возжелавшего обогатиться сразу на 3,95 млн. грн. Кстати, это – четвертая позиция хит-парада от МВД. Обращает на себя внимание тот факт, что со второго по четвертое место подряд идут главы сельских советов, на основе которых у нас, как известно, когда-нибудь должно развиться полноценное местное самоуправление, а то и, чего доброго, «демократия снизу». Впрочем, в «Антирейтинге» вообще не найти высоких должностных лиц. Самый верхний уровень – мэр города на Харьковщине (2 млн. грн.) да начальник Госинспекции по контролю цен в Киевской области (1,2 млн. грн. «на пару» с замом). В остальном – замы, секретари, иногда депутаты местных советов. Что наталкивает на мысль о некоторой замене ловли масштабных взяточников «ловлей» масштабных взяток. А ведь рыба, как известно, гниет отнюдь не с плавников. Причем, поговаривают, в большинстве «взяткоемких» сфер госуправления и народного хозяйства давно созданы свои, параллельные вертикали «теневого налогообложения». В упрощенном виде эта схема формулируется так: взял – передай часть наверх (размеры части разнятся в зависимости от многих факторов). Однако если доблестные милиционеры и раскрыли до конца хоть одну из подобных «цепочек», то сообщений на сей счет почему-то не было. С другой стороны, до главного лесничего исследовательского лесопромышленного хозяйства под Севастополем, подозреваемого в получении взятки в 2,4 млн. грн., далеко и некоторым замминистра… Чего еще нельзя не заметить, так это того, что склонность ко взяточничеству, без преувеличения, объединяет украинцев. Ибо берут все и во всех регионах. Скажем, из ста позиций «Антирейтинга» факты, обнаруженные в Донецкой, Луганской и Харьковской областях занимают 18, а во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях – 14 позиций. Киев и Киевская область – 8, АР Крым и Севастополь – 5. И суммы примерно одинаковые. Конечно, такие данные весьма условны, но все же в «Антирейтинге» представлены и оба города государственного значения, и 24 из 25 областей. Как ни странно, отсутствует… Закарпатье, где близость к границе и масштабная деятельность таможни должны бы, наоборот, «стимулировать» ко взяткам. Но то ли подчиненные Юрия Луценко слишком плохо работают на вотчине Виктора Балоги, то ли там просто люди самые законопослушные – на этот вопрос «Антирейтинг» не отвечает. А вот в чем не приходится сомневаться, так это в том, что само появление подобных «Антирейтингов» призвано в первую очередь продемонстрировать решительность милиции в деле борьбы со взяточничеством. Ведь не самих же взяточников пугать подобным «ТОП-100». Скорее уж наоборот – взяточнику такой документ, при некоторых дополнениях, может быть интересен исключительно как образец прейскуранта… А значит, кампания по ловле «неудавшихся миллионеров» будет и дальше набирать обороты. Как это повлияет на суммы взяток, мы, к сожалению, узнаем только в следующем году.