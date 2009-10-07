УПЦ МП и УПЦ КП объединяются ради победы над злом разделения

Прежде всего, святые отцы расставили все точки над «i» и перечислили (по пунктам) точки соприкосновения и основных разногласий между Церквями. По мнению представителя Киевского Патриархата епископа Евстратия, МП и КП на сегодняшний день объединяют: 1.Общая православная вера; 2.Осознание того, что Украинская православная церковь разделена; 3.Понимание, что «мы живем в независимом государстве и желаем ему блага». В качестве фактора разделения владыка Евстратий назвал лишь один – «отношение к статусу Церкви». «Наша позиция – Церковь должна быть автокефальной, административно независимой от других православных церквей, позиция УПЦ МП состоит в том, что церковь Украины должна поддерживать связь с Московским патриархатом не только молитвенную, как со всеми другими церквями, но и каноническую, и административную», - объяснил владыка. УПЦ Московского патриархата в лице отца Георгия подтвердил озвученный список точек соприкосновения и дополнил его рядом пунктов: 1.Единая православная вера; 2.Единая история; 3.Единая традиция; 4.Необходимость совместного свидетельствования о нашей вере в современном мире; 5.Вызовы, которые сегодняшний мир ставит перед Церковью и верующими; 6.Желание служить украинскому народу, украинскому обществу. «Мы давно объединены в этом служении, - сказал отец Георгий, - потому что мы совместно сотрудничаем с Министерством образования, обороны, внутренних дел – мы вместе работаем ради наших верующих». Вместе с тем, священнослужитель считает, что главным препятствием для объединения украинских православных является то, «что не дает нам возможности вместе служить». По словам отца Георгия, на сегодняшний день УПЦ МП «пребывает в единстве со всей православной общественностью, прежде всего, в евхаристическом единстве. Киевский патриархат и Автокефальная церковь, к сожалению, сегодня вне единства в таинствах с Вселенским православием». Несмотря на это противоречие, святые отцы настроены довольно оптимистически. Отец Георгий не сомневается, что, благодаря совместным усилиям «единство будет восстановлено». Владыка Евстратий в этом вопросе уповает на Бога: «Я думаю, что Бог нам поможет, и мы найдем такую формулу, которая удовлетворит не только одну или другую сторону, но и будет воспринята с соответствующим пониманием и в Московском патриархате, и в Константинопольском патриархате, и в других поместных православных церквях, и статус, который будет иметь единая Украинская церковь в будущем, будет приемлемым и общепризнанным», - сказал он.Отвечая на вопрос об основах объединения, епископ Евстратий отметил, что они являются общепринятыми – «это те основы, которые выработаны Церковью на протяжении всей истории: богословские, экклезиологические, догматические и канонические». Владыка объяснил, что проблема состоит не столько в каких-то канонах или принципах церковной жизни, сколько в разном толковании этих канонов и принципов. Ситуацию разделения Церквей епископ Евстратий не считает уникальной. Поэтому священнослужитель предлагает «тщательно изучить имеющийся опыт, и тогда мы сможем лучше понять, в каком направлении нам двигаться». В качестве примера владыка рассказал об объединении Московского патриархата и Русской православной церкви за рубежом. По словам епископа Евстратия, на протяжении нескольких десятилетий между этими церквями существовали натянутые отношения, «было много обвинений и недоразумений». Но «сначала были сделаны осторожные шаги», и только спустя два десятилетия «начался более интенсивный диалог», который в 2007 году привел к объединению Церквей. «Я думаю, этот опыт как наиболее приближенный во времени может послужить хорошим указателем к тому, чтобы Церкви могли найти путь к единению», - сказал владыка. Епископ Евстратий подчеркнул, что речь не идет о победе одной стороны над другой. Цель украинских православных намного выше – «общая победа всех православных в Украине над злом разделения». «Что невозможно человеку, возможно Богу», - процитировал слова Евангелия отец Георгий. Священнослужитель убежден, что диалог двух Церквей не должен быть диалогом «нескольких людей в узком кругу». Отец Георгий считает, что результат работы комиссий или рабочих групп должен получить одобрение «и священноначалия Церквей, и народа Божьего». «Если удастся проделать такую работу, Господь поможет», - сказал святой отец.Как известно, в 1997 году Архиерейский собор Русской православной церкви наложил анафему на Патриарха Филарета. Не станет ли анафема препятствием на пути объединения украинских Церквей? «Мы пока не обсуждаем персональные вопросы, в том числе и вопрос анафемы», - сказал епископ Евстратий. Вместе с тем, он привел пример анафемы, которая была наложена Великим Московским собором 1666-67 годов на старообрядцев. Однако через три столетия после этого события Поместный собор РПЦ снял анафему для того, чтобы наладить диалог со старообрядцами. «Мы не можем идти в будущее в головой, повернутой в прошлое», - сказал владыка. «Я уверен, что в процессе диалога, несомненно, будет ставиться и этот вопрос, но с помощью Божьей будет принято решение, которое будет на пользу Церкви», - добавил он. «Церковная анафема – это не проклятие в светском понимании», - объяснил протоиерей Георгий. Святой отец назвал Церковь «живым организмом», который живет в соответствии с сегодняшним днем. А значит, нет ничего неизменного, в том числе и анафем.Рассказав о перспективах объединения Церквей, святые отцы ответили на ряд вопросов, не относящихся непосредственно к теме пресс-конференции. В частности, они объяснили принцип канонизации. За какие заслуги Киевские князья Владимир, Ярослав (Мудрый), Борис, Глеб и Ольга были причислены к лику святых? Отец Георгий отметил, что «канонизация того или иного человека не свидетельствует о его безгрешности или безукоризненной жизни». К лику святых причисляют за какое-то большое служение. Так, князь Владимир крестил Русь. «Больше того, мы знаем его как достаточно жесткого язычника до крещения и как «Владимира Красно Солнышко» после крещения – благодетеля и человека, который много сделал как христианин». Повелением Ярослава Мудрого был построен Софийский собор, «он сделал из Киева христианский город с большим количеством церквей, он был просветителем, при нем были созданы библиотеки, организовано образование для детей и молодежи». «И все это было на христианских основах», - сказал отец Георгий. Князья Борис и Глеб заслужили титул святых тем, что «они поступили не по законам языческого мира, а как христиане, приняли смерть от руки брата (князя Святополка), они не захотели бороться за власть». Княгиня Ольга «была непростым человеком, которая при определенных обстоятельствах достаточно жестко поступала со своими врагами», но в другой половине своей жизни, после крещения, она стала замечательной бабушкой для будущего крестителя Руси Владимира, давшей ему пример христианского воспитания. «Есть темные стороны, за которые людям нужно каяться, но есть и светлые стороны, которые могут быть примером для наследования», - подытожил протоиерей Георгий. «Один без греха только Христос», - напомнил слова Евангелия епископ Евстратий. Что касается причисления к лику святых наших современником, то оно, по словам святых отцов, происходит достаточно часто. «Только сегодня утром Блаженнейший был на прославлении еще одной киевской подвижницы», - рассказал отец Георгий. «Процесс канонизации – это живой, постоянный процесс», - пояснил епископ Евстратий. «Потому что и сейчас среди нас есть святые». Убежденность владыки основывается на том, что мир до сих пор существует. «Если Господь еще терпит этот мир, если еще дает возможность ему существовать, несмотря на ту пропасть греха, которая в нем разлита, это свидетельствует лишь об одном: еще есть святые, ради которых Господь милует и многих грешников».