Осторожно, грипп!

Грипп под романтическим названием «Калифорния» пошел по миру. Только в Украине подтверждены два случая заболевания этим вирусом. Украинцы панически боятся пандемии, к тому же граждан пугает перспектива заразиться разными штаммами гриппа одновременно. В первую очередь настораживают цифры: только за одну неделю в конце сентября в Украине зарегистрировали более 35 тысяч больных гриппом и ОРВИ, две трети заболевших – дети школьного возраста. Впрочем, медики хоть и говорят, что нынешние показатели ниже прошлогодних, но советуют беречься, ведь никто не знает, когда обыкновенный грипп может принять форму «Калифорнии». Поэтому с особым подозрением надо относиться ко всяким кашляющим и чихающим личностям, и с особым вниманием прислушиваться к сигналам своего организма, когда кости ломит да голова болит. Но быть внимательным – не означает паниковать. Ведь именно паника наряду с ослабленным иммунитетом, вредными привычками и сидячим образом жизни, повышает риск заразиться. Так не лучше ли посмотреть на проблему здраво? Гости-вирусы Эта осень от прошлогодней отличается не только затянувшимся бабьим летом, но и неблагоприятными прогнозами врачей – уже в средине октября – начале ноября украинцев атакуют четыре штамма гриппа: два подтипа группы А и один В «Брисбен», а также «Калифорния» (А (Н1N1) – совершенно новый, а потому и угрожающий всему миру свиной грипп. По словам Аллы Мироненко, заведующей лабораторией гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней, наиболее опасным является «Брисбен» группы В и вирус А (Н1N1). «С ними мы не сталкивались, то есть, у людей никакого иммунитета нет, – говорит эксперт. – Хотя, вирусы гриппа постоянно мутируют, так что ситуация далека от критической. Многих пугает то, что сезонный грипп соседствует с пандемическим. Однако маловероятно, что кому-либо «повезет» заболеть обоими вирусами. Теоретически, это возможно, но с интервалом не меньше месяца». Впрочем, человек может даже не подозревать, что у него не банальная ОРВИ, а «великий и ужасный» свиной грипп – медики убеждены, что «Калифорния» не слишком агрессивен. Он распространяется быстро, но часто проходит в легкой форме – далеко не все инфицированные даже обращаются к врачу. Клиника этого штамма мало отличается от сезонного, разве что может всерьез подняться температура (от 38 и выше). Хотя многое зависит от индивидуальных особенностей организма, иммунитета. В целом же выделяют такие симптомы заболевания свиным гриппом: учащенное или затрудненное дыхание, бледная кожа, рвота, ощущение боли, давления в груди или животе, а также неожиданные головокружения и кратковременная потеря сознания. В принципе, для нас грипп (если забыть о свином) – дело обычное. Только не надо забывать о традиционных правилах профилактики: мыть руки, избегать общения с инфицированными людьми (благо, тут все признаки налицо), побольше бывать на свежем воздухе, проветривать помещения. Мы знаем, что не стоит болеть на ногах, дабы обошлось без осложнений. Нездоровый ажиотаж Специалисты недостаточно знают о свином гриппе, а это, как известно, благодатная почва для домыслов, паники, слухов. То его сравнивают с «испанкой», то вспоминают птичий грипп и атипичную пневмонию. Подливает масла в огонь и ВОЗ – по прогнозам экспертов организации, заболевание новым штаммом затронет 2 млрд. человек. Дошло даже до того, что не советуют обниматься и целоваться, мол, высок риск заразиться! Говорят о том, что «Калифорния» чаще всего поражает людей в возрасте от 20 до 40 лет, что развивается заболевание по-разному: иногда свиной грипп вообще безобиден, иной раз – вызывает бронхит, пневмонию, а то и становится причиной смерти (группа риска – люди с хроническими заболеваниями). А ведь справедливости ради заметим: другие типы гриппа тоже несут опасность – ежегодно они поражают 10-20% населения и становятся причиной смерти 200-250 тысяч человек в мире. Правда, по словам Александра Гриневича, директора Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций Минздрава, обычные сезонные вирусы чаще забирают жизнь у людей пожилых (после 65 лет), в то время как пандемический – у тех, кому до 50-ти. Периодически в СМИ появляется информация о том, кому и почему выгоден свиной грипп, подсчитывается прибыль фармацевтических компаний и аптечных сетей. Об А (Н1N1) говорят даже как о биологическом оружии. Повергает в панику обывателя и то, что для «Калифорнии» не существует границ. Какие меры не предпринимали, пробралась она и к нам. Однако Людмила Мухарская, первый заместитель главного санитарного врача Украины, считает, что не стоит бояться слова «пандемия». Во-первых, потому что в Украине пока было зафиксировано всего лишь два случая заражения. А во-вторых, МОЗ держит руку на пульсе: если заболеваемость свиным гриппом станет угрожающей, сразу же будут предприняты меры, в связи с этим уже разработан план действий. Министр здравоохранения Василий Князевич убеждает в том, что Украина готова встретить свиной грипп, тем более, вирус A(H1N1), похоже, не слишком агрессивен: «Пока он идет доброкачественнее, чем мир ожидал». Деньгами по гриппу Веру в то, что ситуация у специалистов под контролем, укрепляют и 50 миллионов грн. Еще весной Кабмин выделил эту сумму для противодействия гриппу. Поскольку откупиться от вируса нереально, можно с толком потратить деньги, чтобы не допустить «занесения и распространения свиного гриппа». Судя по всему, средств оказалось маловато, поскольку «занесение» все же произошло. Или задача изначально ставилась невыполнимая. Планировалось, что деньги используют на закупку дезинфицирующих средств, диагностических тест-систем, дорогостоящих противовирусных препаратов. Часть суммы предполагали потратить на покупку диагностического современного оборудования для Центра гриппа. По словам Александра Гриневича, директора Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций Минздрава, был сформирован также перечень необходимого оборудования для региональных баз. «Также деньги используются для усовершенствования работы лабораторий в Киеве и областных центрах – они нуждаются в обновлении для более эффективной работы, – сказал главный специалист по гриппу «Главреду». – ВОЗ предоставила Украине 61 тысячу доз швейцарского «Тамифлю», но этого недостаточно, потому были закуплены противовирусные препараты. Сейчас они распределены по областям Украины». К тому же, есть лекарства украинского производства, которые можно использовать для профилактики. «Дело в том, что сами противовирусные препараты не всем показаны, – говорит заведующая лабораторией гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней. – Так, лечиться нужно только тогда, когда это оправдано – течение болезни говорит о возможных осложнениях, или организм не в состоянии самостоятельно справиться с вирусом. Впрочем, это хорошо известно врачам, которые и назначают противовирусные средства». Вакцинация поможет? Не секрет, что панацеей против гриппа A(H1N1) считают вакцинацию. Благо вакцину наконец-то изобрели. Более того, Европейская комиссия уже выдала лицензии на продажу двум фармацевтическим компаниям – британской и швейцарской. ВОЗ уверена, что вакцина против свиного гриппа, – самое мощное оружие в борьбе с пандемией. «Побочные эффекты могут быть незначительные – мышечные спазмы и легкая головная боль», – говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения. Вакциной еще одной фармкомпании уже прививают население Китая. Сначала только группы риска – дети и пенсионеры, но придет черед и остальных. Медики американских штатов Индиана и Теннесси также начали вакцинировать против A(H1N1). Правительство США заказало около 250 миллионов доз вакцин у пяти компаний, в том числе у одобренных Европой. Стартовала вакцинация в и Австралии. Предполагалось, что уже в начале октября к марафону присоединится Европа, но решение об этом каждое государство будет принимать отдельно. Министр здравоохранения Украины Василий Князевич неоднократно говорил, что, в случае необходимости, прибегнуть к подобным мерам готова и Украина. Вот только прививать против «Калифорнии» пока нечем. Всерьез рассматривать возможность создания такого препарата украинцами (по поручению Президента) не приходится. Пусть и нет сомнений в том, что украинской научной мысли это под силу, но организовать производство, провести исследования за столь ограниченное время просто невозможно. В настоящее время Кабинет Министров решает вопрос о дополнительном выделении средств на закупку вакцины против «Калифорнии». Ведь необходимо привить хотя бы людей, входящих в группу риска. Также Украина рассчитывает на помощь со стороны ВОЗ. Хотя, даже если ВОЗ и пришлет «энное» количество доз вакцины, успеют ли в этом сезоне сделать прививки? Вероятнее всего, нет. С другой стороны, не нужно забывать о вакцинах против сезонного гриппа. Александр Гриневич считает, что они дадут 75% защиты: «Если нас атакуют четыре вируса гриппа, то не допустите в свой организм три из них, и вот вы уже защищены на 75%», – говорит он. Что касается «Калифорнии», пока остается уповать на то, что она не будет свирепствовать в Украине, а также внимательнее относится к себе и своим близким, следить за здоровьем. А если уж «пришел в гости» грипп, не спрашивайте имя вируса, тогда и выпроводить его будет проще!