Їх дістав правоохоронний терор

8 октября 2009, 18:13

На Сумщині вирішили об`єднатися в коаліцію. Стараннями політиків слово „коаліція” дискредитувало себе і набридло всім. Але в даному випадку мова не про політичну, а громадську організацію, куди увійдуть родичі людей, які сидять за вбивство.

Як написала на днях авторові цих рядків одна з ініціаторів такої об`єднання Тетяна Прохода з райцентру Глухів, „...ідея полягає в об`єднанні наших сил для спільної боротьби. Коаліція „Проти правоохоронного терору”. Мета – об`єднання родичів, друзів постраждалих і всіх тих, хто стомився терпіти сваволю від незаконних дій працівників міліції, прокуратури і судів”. У травні кілька сімей з різних міст Сумщини, яких організував журналіст Андрій Шульга, провели прес-конференцію. Учасники прес-конференції твердили, що їхніх родичів посадили за вбивства, яких вони не коїли. Син Єфросинії Воскобойник Олександр з міста Шостка отримав десять років. Його затримали, вибили явку з провиною і таким чином він опинився за гратами. В основі вироку його власні зізнання, які він зробив після побиття. Жодних доказів вини, крім зізнань самого засудженого, не надано. Ромчанин Сергій Верхогляд у момент вбивства перебував на роботі. Про це розповів його адвокат Володимир Лазебний і сказав, що є ряд доказів цього. Справа шилася білими нитками і конотопський суд кілька разів відправляв справу на дослідування. Та голова обласного апеляційного суду порушив закон і перекинув справу до Кролевецького суду. Адвокат переконаний, що той суд кишеньковий і він винесе „правильне” з точки зору слідства рішення. Ніна Моїсеєнко розповіла, що з її сина Руслана Моїсеєнка вибивали свідчення кийком. Били по руках, грудях і ногах. Хлопець не витримав і написав свідчення проти самого себе. Іншими доказами вини слідство не володіє. Оперативники виявили в руках вбитої пасмо волосся, яке відрізняється від волосся її сина. Але слідство не відправило це пасмо на експертизу. Родичі засуджених проводили голодування під прокуратурою, писали до найрізноманітніших інстанцій, але успіху не досягли. Такі данні прозвучали на прес-конференції. Я не перевіряв їх і не можу гарантувати стопроцентну об’єктивність захисників засуджених. Але мені довелося провести ряд журналістських розслідувань подібних справ в інших регіонах України. Мушу сказати, що картина дуже типова. За наявності різних відмінних деталей, загалом все відбувається наступним чином. Коли коїться вбивство і вбивцю швидко затримати не вдається, то „закривають” когось, хто в цей час мав нещастя бути поблизу місця злочину. Затриманого лупцюють, використовують інші „знамениті” методи впливу, наприклад, одягають протигаз і закривають дихальну трубу. Або приставляють до геніталій дріт із слабким електрострумом. Або... Втім, методів чимало. Коли до них вдаються, то затриманий не лише у вбивстві зізнається, але і заявить, що він японський шпигун, як це було у тридцяті роки минулого століття. На відміну від того часу, сьогодні для засудження недостатньо явки з повинною, а ще треба мати об’єктивне підтвердження, наприклад, відбитки пальців, сліди крові на одязі тощо. Але наша правоохоронна система не дуже на це зважає. Міліція, прокуратура і суд діють як одне акціонерне товариство – вони настроєні не на пошук істини, а на те, щоб неодмінно посадити затриманого. Певне, коріння такої єдності ще в радянському часі. Тоді ці структури переважно містилися в одному будинку, їхні працівники були членами однієї спільної партійної організації, отож, і завдання виконували спільні. Найяскравіший випадок – це справа так званого пологівського маніяка. Мешканець містечка Пологи Запорізької області Сергій Ткач з початку вісімдесятих років ґвалтував і вбивав дівчат й молодих жінок. Його недавно засудили у Дніпропетровському обласному апеляційному суді. Він пишався тим, що вбив більше жінок, ніж „великі” маніяки Чикатило і Онопрієнко. У дуже багатьох випадках замість Ткача сідали до в’язниці інші люди. Загалом, за словами, запорізької адвокатки Ірини Дерев’янко, в районі двадцяти п’яти осіб. Один з них вкоротив собі віку. Інший відсидів повний термін. Решті пощастило, що знайшли реального вбивцю і вони вийшли на волю. Правозахисниця Тетяна Яблонська вважає, що понад п’ятдесят відсотків засуджених за вбивство сидять безневинно. Кажуть, що в усьому винна система, коли оцінка роботи правоохоронців дається за так званим процентом розкриває мості злочинів. Чим більше розкрив – тим краще ти працюєш. Тому люди в погонах прагнуть, аби цифра була справна і займаються фальсифікаціями. Мовляв, досить лише скасувати таке правило і все стане на свої місця. Та ми вже якось звикли, що в нашій країні нібито правильні дії призводять до абсурдних наслідків. Якщо прибрати вищезгаданий критерій оцінки, то де гарантія, що вони взагалі не припинять ловити злочинців? Ініціатива сумчан є не спущеною зверху, а справжня народна ініціатива. Як то кажуть, елемент громадянського суспільства. Можна було б порадіти, але чомусь не хочеться. Бо підстава для ініціативи дуже сумна.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:41
С чего начать спасение Украины
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять