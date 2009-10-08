Киевлянам угрожает отравление диоксином?

8 октября 2009, 18:59

Над жителями Левого берега Киева нависла серьезная угроза: из-за пожара на Бортнической станции аэрации в воздухе оказалось множество токсичных химических соединений. И хотя власти призывают сохранять спокойствие, экологи кричат о необходимости принять меры предосторожности.

Тревожный звонок прозвенел ранним утром во вторник – киевляне начали жаловаться на странный дым, затянувший Левый берег столицы. Как оказалось впоследствии, произошло возгорание на 150 га иловых полей Бортнической станции аэрации, расположенной в пятнадцати километрах от Киева. Особое внимание на этот инцидент СМИ обратили лишь в четверг, когда вопрос о ситуации на станции был поднят на заседании Киевсовета, ведь все это время пожар не прекращался. Многие жители Левого берега столицы все это время жаловались на плохое самочувствие и резь в глазах. Дело в том, что на иловых полях, предназначенных для переработки канализационных отходов, за долгие годы собралась масса токсических веществ, и эти вещества вследствие пожара попали в воздух. Мнения специалистов относительно возникшей из-за пожара опасности для здоровья киевлян разделились: по мнению эколога Сергея Василюка, химические вещества, которые используются в процессе переработки отходов, при возгорании выделяют в воздух диоксин и сотни других вредных соединений, которые влияют на легкие, кровь и печень, к тому же могут способствовать развитию раковых клеток. А по мнению директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, высказанного им изданию «www.tochka.net», инцидент на иловых полях привел к тому, что горит «почти вся таблица Менделеева». Впрочем, по словам специалиста, никакого диоксина там точно нет. Киевская власть, в свою очередь, заявляет, что никакой опасности нет, и предельные концентрации отравляющих веществ в воздухе не превышены. Как при любом ЧП, этот пожар сразу породил множество разнообразных слухов относительно его причин и возможных последствий для граждан. В киевском управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций сперва попыталась списать инцидент на халатность лесничих, «которые срезали деревья и сжигали пни». При этом, по словам представителей МЧС, «до 13:00 вторника пожар был ликвидирован». Однако действительность говорила обратное: дым над Левым берегом к тому времени не рассеялся. Следующей возникла версия об охотниках, которые разожгли костер на примыкающих к очистительной станции охотничьих угодьях – но и это объяснение вскоре было отвергнуто. В самом лесничестве уверяли, что не виноваты, и списывали вину на хозяина одного из близлежащих участков, переданных в частное пользование, дескать, тот «решил выжечь торфяное болото». Но на данный момент главной версией происходящего, по заявлениям МЧС, является нарушение правил пожарной безопасности работниками станции при проведении технических работ – сливе воды с одного из иловых полей. К вечеру четверга гендиректор «Киевводоканала» Ярослав Филатов заявил, что причина пожара наконец-то установлена - на глубине 4 метров загорелся торф, а причиной возгорания являются «костры на территории, пикники и тому подобное». По словам Филатова, окончательно пожар будет ликвидирован через три дня, и никакой опасности здоровью киевлян этот инцидент не несет. Следует отметить, что Бортническая станция аэрации не впервые становится темой публикаций украинских СМИ, в частности и на «Главреде». Киевские власти сами неоднократно указывали на критическое состояние станции, а первый заместитель мэра Анатолий Голубченко даже называл ее «одним из наиболее экологически опасных объектов столицы». Как известно, первая очередь БСА была введена в эксплуатацию в 1965 году. Проектная мощность станции – 1,8 млн. м. куб. сточных вод в сутки. Ежедневно Бортническая станция складывает на муловые поля около 12 тыс. куб. м. пульпы, из которой 80% возвращается на БСА как осветленная жидкость, которая требует повторной очистки. Резерв свободных полей отсутствует.

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