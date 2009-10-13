Перспективы вступительной кампании-2010

13 октября 2009, 15:04

Впереди у выпускников школ – тестирование исключительно на украинском языке.

Министерство образования и науки официально огласило новые Условия приема в высшие учебные заведения Украины. Новшеств в них много, но гораздо меньше, чем ожидалось. Процедурные моменты Пожалуй, главным нововведением будущей вступительной кампании станет тестирование исключительно на украинском языке. Представители национальных меньшинств, которые до этого два года подряд могли писать тесты на своих языках, теперь будут пользоваться лишь словарем терминов. «В июле Министерство юстиции зарегистрировало условия проведения внешнего независимого оценивания знаний, где сказано, что все тестовые задания должны быть написаны на государственном языке, – говорит министр образования и науки Иван Вакарчук. – Это значит, что в 2010 году тесты переводить никто не будет. За три года молодые люди имели возможность выучить соответствующую терминологию той дисциплины, которую они хотят сдавать. Правда, этот факт не избавляет нас от политических дебатов по этому поводу». Чтобы претендовать на звание первокурсника вуза ІІІ-IV уровней аккредитации в 2010 году в обязательном порядке надо принести сертификат о результатах внешнего независимого тестирования не по двум предметам, как это было в прошлом году, а по трем. Два из которых обязательны. Это – украинская язык и литература, а также математика или история Украины (какой именно сертификат требовать, решает не МОН, а непосредственно вуз). Третий сертификат – по профильному предмету. Произошли изменения и в сроках приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение. Так, тестирование будет начинаться не в конце апреля, как это было в прошлом году, а 1 июня. Продлится оно до 25 июня. После чего почти три недели уйдет на проверку. Не позднее чем 14 июля стоит ждать оглашения результатов. На следующий же день вузы начинают принимать документы. Потенциальные абитуриенты должны уложиться в короткие сроки – две недели. Причем меньше времени у тех, кто выбрал творческие специальности или спортивные вузы. С 15 по 22 июля они подают документы, а с 23 по 31 июля будут проводиться творческие конкурсы. Зачисление в вузы «на бюджет» должно произойти до 10 августа. Минимальный проходной балл по результатам тестирования остался на прежнем уровне – 124. Но, как и в прошлом году, каждый вуз по своей инициативе может повышать его. К тому же конкурсный балл может состоять не только из результатов, зафиксированных в сертификате, а и итогов творческого конкурса, вступительного экзамена или иных показателей, которые определяются вузом. Кроме этого, при поступлении учитывается и средний балл аттестата по 12-балльной шкале. То есть его приплюсовывают к баллам тестирования. Именно этот факт заставил задуматься, а не последуют ли злоупотребления со стороны педагогов, которые, зная, что от них зависит будущее школьников, будут сознательно занижать школьные баллы, чтобы родители нанимали многих из них в качестве репетиторов. Даже сам министр Вакарчук не исключает такой возможности, но при этом оговаривается: «Средний балл аттестатов будет учитываться только при почти равных баллах, полученных при тестировании». Интересно, что обещанных ограничений количества заявлений в разные вузы так и не произошло. Абитуриент может так же подавать документы, куда ему вздумается – в неограниченное количество вузов и на неограниченное количество специальностей. «Но приемная комиссия конкретного учебного заведения имеет право определять количество направлений для каждого абитуриента, – говорит министр. – Это будет записано в правилах приема каждого вуза, которые должны быть утверждены институтами и университетами до 1 ноября». Еще одно нововведение – при поступлении в магистратуру отныне надо сдавать экзамен по иностранному языку. «Оригинальные» льготники Никаких жестких ограничений и для льготников в следующем году не будет. «Они могут поступать в любое учебное заведение, – говорит министр. – Но они должны принести исключительно оригиналы документов. То есть, если молодой человек принял решение поступать в вуз, то он может выбрать только один. Таким образом, не будет большого количества заявлений от льготников при поступлении на самые престижные специальности, и мы сможем реально оценивать количество людей с ограниченными возможностями. Также льготник может изменить принятое решение и, забрав оригиналы документов, перенести их в другой вуз». Министр Вакарчук уверен, что не надо воспринимать инвалидов, чернобыльцев и сирот как врагов, ситуацию надо рассматривать под иным углом. «Мы не сокращаем количество абитуриентов-инвалидов. Боле того, если в 2008 году их было 3,7%, то в 2009 году благодаря закону о престижности шахтерского труда их стало 4,5%, – сообщает Вакарчук. – Но это все дети, которые нуждаются в помощи. Возможно, многие из тех, кто сегодня становятся студентами, еще несколько лет назад не смогли бы этого сделать, их не допускали, разными способами выталкивали из вузов. А теперь у них подобная возможность есть». Итак, в следующем году университеты должны формировать рейтинги по определенному принципу. На первом месте – лица, которых можно зачислять вне конкурса (при условии, что в их сертификатах будет балл не менее 124). Речь идет о тех, кто Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» имеет такое право, детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, инвалидах І-ІІ группы, чернобыльцах, детях, чьи родители погибли или стали инвалидами на угольных предприятиях (на горные специальности), детях военнослужащих, работников правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. К этому списку можно добавить членов семей шахтеров и горноспасателей, которые погибли в результате аварии на шахте им. Засядько. На втором месте в рейтинге – те, кого рекомендуют зачислить по результатам собеседования. А это – всем остальным чернобыльцам. На третьем месте – абитуриенты, которые достигли успехов в обучении профильных предметов, а также призеры всеукраинских и ученических международных олимпиад. Четвертые в рейтинге претенденты на зачисление по конкурсу. В случае же ненаписания внешнего тестирования по результатам вступительных экзаменов вузы также принимают в студенты. Такое право имеют: военные Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований, служащие правоохранительных органов спецназначения, служащие Госспецслужбы транспорта, военнослужащие срочной службы, уволенные в запас в год поступления в вузы, а также военнослужащие, которые служили по контракту (на заочную форму обучения), лица, имеющие заболевания, которые могут стать преградой для прохождения тестирования. Из списка льготников исключены победители Малой академии наук. «Это требование Ассоциации ректоров вузов», – комментирует Вакарчук. Как мы видим, новые Условия приема в высшие учебные заведения не слишком отличаются от предыдущих. Да, они более структурированные и понятные. Но главное – в них все еще не находятся ответы на вопросы. Что делать, если абитуриенты хотят подавать документы в сто вузов сразу, искусственно создавая ажиотаж? Как поступать, если, например, на пятнадцать бюджетных мест на направление подготовки «туризм» будут претендовать пятнадцать льготников одновременно? Правда, в этих направлениях в Министерстве образования и науки не могут делать решительных шагов – любое ограничение – нарушение законов.
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