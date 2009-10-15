Криза з грецьким присмаком

15 октября 2009, 16:02

Минулого тижня у Греції відшуміли дострокові парламентські вибори.

До влади після п’яти років поразок повернулися соціалісти і пообіцяли вивести Грецію з економічної кризи. Лідер партії-переможця Георгіос Папандреу запропонував дієву програму стимулювання економіки та екологічного розвитку країни. Це вже треба зробити, бо  в країні постійно страйкують. І ходять на вибори  кожні 2,5–3 роки. Греки запитують у мене: «От у вас в Україні страйкують? Ні? Тоді про що говорити?».
Натомість, як іронізують мешканці Еллади, з кризою їм навіть пощастило: всі жахи давно позаду. У 1990-ті у Греції закрили багато підприємств: ось тоді треба було кричати! Це в 1970-ті виробництво у країні приносило 28% ВВП, а зараз – 3,5%. Розмірковуючи про кризу, греки зауважують: якби реформи в країні проводили років 20 тому, то в 2009-му не було б такої кількості проблем.
Але в Греції навіть під час кризи не тривожно, а весело й оригінально. Нещодавно грецька митниця скасувала митні збори на великі машини з потужними двигунами, і в країну, де так люблять зручні маленькі авто, відразу «ринули» автомобілі дорогих престижних марок, яких до кризи тут було не надто багато. Напевно, жителям країни богів і героїв захотілося яскравого життя.
Утім, не всім так добре. Як і українці, греки все ж таки набралися кредитів. Щоправда, грецькі банки й зараз мають такі самі доходи, як і до кризи. За статистикою, 50% населення Греції – боржники перед усіма, решта громадян – узагалі ні з ким не хочуть зв’язуватися. А щодо рівня безробіття, то в Греції він перевищує 10%. Тому сьогодні як ніколи статус держслужбовця – особлива цінність. Якщо людина має постійну роботу в держсекторі – звільнити її не мають права. Але потрапити до цієї когорти щасливчиків украй складно. Заробляють держслужбовці небагато – в середньому €600–900 (середня зарплата в Греції – €1000, пенсія – €550), натомість мають безліч соціальних пільг, а після виходу на пенсію отримують €40–45 тисяч преміальних. До того ж, часто держслужбовці мають достатньо вільного часу, аби мати ще одну роботу, звісно – неофіційно.
Слід зазначити, що в Греції, як і в багатьох країнах світу, досі популярний міф про ті часи, коли людям не треба буде працювати, оскільки земля сама даватиме все потрібне для життя. А поки цей омріяний час не настав, хребет грецької економіки – торгівля. Але сьогодні на рейді біля Афін і Салонік так багато суховантажів, що навіть літні греки знизують плечима. Це раніше біля грецьких берегів «безробітних» суден практично не було, а сьогодні у моряків мало роботи – під час кризи ціна на перевезення впала вдвічі. Чи значні втрати? Цього ніхто не знає. За неофіційною статистикою, грецький флот посідає перше місце у світі за кількістю кораблів.
Як скаржаться греки, за часів кризи всі бюджети скорочують, а військові витрати постійно зростають! У Греції – найбільший військовий бюджет у Європі – 6% від ВВП. Натомість у греків є європейські дотації, до яких вони звикли більше, ніж треба. Чи варто грекам скаржитися на Євросоюз? Чимало проектів здійснюються коштом ЄС. Наразі будують тунель у Північній Греції протяжністю 35 км, вартість одного кілометра дороги – €7 млн. Хто такі витрати потягне? Тільки Євросоюз! У результаті 75% витрат на будівництво дороги – це європейські кошти й лише 25% – грецькі.
Напередодні «Євро-2012» так і хочеться запитати у греків: чи допомогла їм Олімпіада 2004 року в зміцненні економіки? «Олімпійські ігри доходів не при- несли, а витрати були колосальними – близько €12 млрд, – розповідає аналітик Дімітрос Папандопулус. – Залишилися великі борги. Але ж як багато ми побудували! До речі, на Грецію напередодні Олімпіади було вилито багато бруду. Але ми все встигли на 100%!»
Але найголовніше, що отримала Греція після Олімпіади, – це потік туристів. Наразі туризм – один із «китів» грецької економіки, що приносить 18% ВВП. 11-мільйонна країна щороку приймає понад 14 мільйонів відпочивальників. Незважаючи на кризу, цього літа в Греції побувало стільки ж туристів, як і минулого. Чому? Якщо хорвати відмовилися від віз для України, і до них ринув потік відпочивальників, то грецькі отельєри серйозно знизили ціни. Цього сезону в п’ятизірковому готелі можна було відпочити за €49 на добу, а в тризірковому – за €29. Але що найбільше вражає – цього року мало не вперше в історії туризму пік сезону перемістився із серпня на «дешевий» червень.

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