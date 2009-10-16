Мария Бурмака: Я пишу как живу

: «Я живу жизнь, в которой есть какие-то переживания, случаются какие-то события – романтичные и не очень. Я становлюсь старше, на моем пути встречаются люди - хорошие и не очень. В связи с этим в моем сердце живут какие-то переживания. Я о чем-то думаю, я, возможно, переосмысливаю свою роль в этой жизни, свое творчество. Соответственно, я меняюсь, как каждый человек. Поэтому в какой-то мере меняется мое творчество.Кстати, завершая каждый из предыдущих альбомов, я думала, что, может, уже больше ничего и не будет, потому что это на самом деле вдохновение. По большому счету, это не от меня зависит. Это приходит, а может и не прийти.В настоящий момент написано какое-то количество песен. Я решила начать путь к новому альбому с песни под названием «Не забывается любовь». Эта песня уже записана, на нее снят клип. Мало того, не сегодня-завтра состоится его премьера на телеканале М1.: У меня есть много незаписанных песен. Это песни, которые я написала пять лет назад, десять. Тех песен, которые я вижу в альбоме, будет 10-12. Но я надеюсь, что какие-то песни еще будут написаны, потому что в нашей жизни, к сожалению, постоянно случаются события. Влюбиться можно в любой момент, в любой момент я могу встретить человека, который перевернет мое мировоззрение. Так же в любой момент могут уйти от нас люди. В этом году не стало моих друзей. Это поменяло мое мировоззрение. Поэтому, что будет завтра, мы не знаем.С одной стороны, Коко Шанель сказала: «Всякий раз, когда девушка выходит из дому, она выходит навстречу своей судьбе». С другой стороны, мы не можем знать, что будет завтра. Написано: «Живите как птицы» - и сейчас я живу по этому принципу.: Я пишу музыку с 11 лет. Понятно, что что-то происходит. Не бывает так, что со мной произошло событие – я села и написала песню. Вовсе нет. Просто это мой образ жизни. Я пишу как живу. Я не знаю, как жить иначе. Что-то происходит во мне, какая-то музыкальная фраза ко мне приходит, а дальше – поиск именно того, правильного, варианта. Кажется, что кто-то порой водит моей рукой, а я должна просто найти правильный вариант, фразу, которая наиболее точно передает чувство, без виньеток и бантиков словесных. И наиболее точную музыкальную фразу, которая так же точно передает чувство.: Мне сложно представить человека, который хочет что-то творить и не творит. Из своего опыта я знаю, что человек должен родиться с этим сильным желанием. С одной стороны, это человек, который живо воспринимает мир вокруг, – «человек без кожи», как говорят. С другой стороны, с определенным даром – музыкальным, поэтическим или художественным.Дар может быть и в науке. Я склоняюсь перед людьми, которые занимаются наукой с вдохновением. Мне сложно это постичь, но я понимаю, что это такое, когда люди занимаются наукой, например, в медицине. Когда я вижу этот блеск в глазах врачей, которые занимаются наукой, чтобы спасти людей, - это вызывает безумное уважение.Я так же надеюсь, что то, что делаю я, - песни, которые я написала и какие-то мои достижения, - тоже вызывают у других людей уважение. Я совершенно искренне думаю, что мой путь, то, что я сделала, моя позиция, репутация, музыка, песни и философия заслуживают уважения.: Я не считала. Я даже не считала количество своих песен. В клипе, который вы не сегодня-завтра увидите, мне хотелось донести несколько другой месседж, чем раньше. Песен у меня много, почему я выбрала именно эту? Мне хочется смотреть хорошие фильмы о том, что все будет хорошо. Как минимум, мне хотелось, чтобы моя песня, моя музыка, мой видеоклип не преумножал грусть. Раньше у меня было много грустных песен, были с нервом и с надрывом. Излом моих ценностей именно в этом году связан с тем, что, по крайней мере, на этом этапе мне хочется самой себе, всем вокруг, и тем, кто мне близок, сказать, что все будет хорошо, все в этой жизни прекрасно.Если была любовь и она была в твоем сердце, то она все равно никогда не забудется, она все равно живет в сердце, и она делает твое сердце богаче. Есть вечные ценности, и они все равно остаются с нами, и в конце концов все будет хорошо, все будет светло.Нельзя имитировать любовь, нельзя продавать себя, тем более свою душу. Этого нельзя делать. Фактически такова сверхзадача этого клипа.: Предлагает режиссер. Мне кажется, что если бы я начала снимать клипы, то, возможно, мне бы удалось. Мне удаются многие вещи, за которые я действительно искренне и откровенно берусь. Но на данном этапе мне интереснее, чтобы на мое творчество человек посмотрел с другой стороны. Когда я пишу музыку и текст, оно уже живет во мне.Этот клип снял Сергей Ткаченко. Мне интересны его клипы, у него действительно другой взгляд. Когда мы встретились, я почувствовала его энергетику. У него интересные идеи, мысли.Я «прозрела» на съемке: это, с одной стороны, безумная творческая атмосфера, но так же бережное отношение ко времени, к каждой минутке, это то, что я очень ценю. За двенадцать часов не потеряно ни одной минуты, все работало, как часы. Все происходило настолько красиво, быстро, настолько много было техники, света, всевозможных придумок.Я очень довольна этой работой и сотрудничеством с Сергеем Ткаченко. Может, кому-то эта песня кажется не слишком уж тяжелой, потому что меня ассоциируют с роковой певицей, но это именно то, что мне хотелось сказать, в первую очередь, себе. Я смотрю клип и понимаю, что я говорю кому-то, а в действительности с экрана девушка, которая поет «Не забывается любовь», говорит это мне. И мне самой становится как-то легче, светлее.: В 1998 году меня выдвинули на звание «» от телеканала СТБ, где я тогда работала. Причем, это было сделано даже как-то несерьезно. На тот момент я уже была заметным персонажем на сцене.Я очень хорошо помню тот момент. Мы отдыхали с мужем, нам позвонили из Администрации Президента. Это звание на День независимости мне лично вручил Леонид Данилович Кучма. Заподозрить меня в заигрывании с властью, тем более той, никак нельзя, но, тем не менее, мне было действительно очень приятно.Награждение. Мне позвонили из Министерства культуры и сказали, что 8 марта будут награждать известных женщин государственными наградами и, в частности, меня.». Ежегодно выпускается буклет «Почетные харьковчане». Их около двухсот. Есть имена, которых я вообще не знаю. Я действительно харьковчанка и меня как харьковчанку идентифицируют. Сегодня юбилей моей родной школы №4 – моей школе 50 лет. Кстати, эту же школу закончил Леонид Черновецкий.Моя фамилия - первая в списке выпускников, которыми школа гордится. Поэтому сказать, что я незаметная харьковчанка, вроде нельзя. Не было никаких медалей, никто из правителей города не пожал мне руку, никто со мной не общался. Я приехала, запела на сцене с музыкантами, мне вручили грамоту, я поблагодарила – и все.Думаю, что я трепетнее отношусь к этому званию, чем люди, которые мне его давали. В действительности, в 2006-2008 годах звание «Почетный харьковчанин» было присвоено многим людям. Но мне было приятно. Я все-таки девочка из Харькова ().. Мне позвонили из Секретариата Президента в декабре прошлого года и сказали, что я внесена в список на вручение мне звания Народной артистки. Это был особый момент в моей жизни. Этому очень обрадовались мои родители, особенно мама.А по поводу каких-то льгот, которые дает это звание, - у меня нет никаких льгот. Ни государственной земли, ни государственных дач, ни стипендии, ни прибавки к зарплате. Даже место на Байковом кладбище меня не очень интересует (). Но по поводу того, что я Народная артистка, я могу сказать: если кто-то скептически к этому относится, я приглашаю его пройтись со мной в людном месте, и он увидит, сколько людей меня узнают. Как сказал мой родной брат Святослав, «с тобой просто невозможно ходить». Мое лицо уже известно всем, потому что я работала на телевидении, я принимаю участие в телевизионных проектах, я пою. Еще когда я была маленькой, я хотела, чтобы меня узнавали на улицах, потому что это слава. Это приятно, но это причиняет и неудобства, потому что не всегда у тебя выходной, сувенирный вид. Но мой народ меня знает – это при том, что я не считаю свое творчество, по большому счету, очень массовым. Двадцать лет я реализую свои собственные идеи, и они остаются интересными.Все эти награды я считаю заслуженными. Ни разу это не было инициативой с моей стороны. Каждую из них я воспринимала с благодарностью. В глубине души я считаю, что я делала и делаю много для своей страны, для страны, которая называется Украина. «Много» - это не измеряется в финансах, это не измеряется ни в чем. Если я пою 20 лет и меня продолжают спрашивать: «Вы поете на украинском языке?», то, по-видимому, не все в порядке в стране, для которой это в диковинку. Я говорю: «Да, я украинка, и я пою на украинском языке». Для меня это так же, как дышать. Если человек, услышав мою песню на украинском, поймет, что он в Украине, - я считаю, что этим я уже выполняю достойную миссию.Я – человек с принципами, и своим примером я могу показать, что может жить человек с принципами. Я пою для умных людей, я пою для людей, у которых в душе что-то есть. Таких людей много.: Рок – это музыка протеста, это музыка очень сильных людей. Для многих я произвожу впечатление сильной женщины. Наверно, это так и есть. Но это не в той мере, насколько думают все остальные. Мне самой порой хочется поплакать кому-то в жилетку. Жизнь, позиции, много жизненных моментов сделали из меня человека, который, можно сказать, «не уязвим». Конечно, «уязвима» душевно, но я очень легко отбиваю какие-то нападки. Все мои жизненные силы сейчас направлены совсем на другое. Поэтому мне самой захотелось дать месседж теплоты, света и любви.:я сама не знаю, как это совместить. Я не могу сказать, что деньги не имеют значения, потому что бывают в жизни такие ситуации, когда деньги реально могут спасти человеческую жизнь. Поэтому они конечно имеют значение. Деньги дают ощущение свободы. Если над тобой не довлеет мысль, что ты без крыши над головой, что тебе ничем накормить своего ребенка, или тебе нужно вылечить близкого тебе человека, а у тебя не за что. Если у тебя есть какой-то уровень, только тогда ты можешь принимать какие-то решения.Единственное, что я могу сказать о себе, - для меня очень важен момент - ощущение свободы. Я могу обходиться очень малым, очень небольшим. Я никогда бы не пошла на моральные уступки ради каких-то материальных ценностей. Но если вопрос касается жизни и смерти близкого человека, то тут еще нужно подумать , что действительно важнее. Каждый человек должен понимать, что важнее для него.Мы помним ситуации, описанные в литературе, когда женщина шла на панель, чтобы этими деньгами помочь вылечить больного ребенка, есть в жизни такие случаи. Мы на самом деле не знаем, морально ли это или аморально, и не нам давать оценку. Дело в том, что каждый человек должен задаваться этим вопросом.Всегда нужно понимать, что мы гости на этом свете, мы только гости. Поэтому нужно создавать вокруг себя ауру доброты, помогать всем, если ты можешь это делать.Конечно, мне хочется иметь какие-то материальные ценности. У меня машина Мазда «тройка» - меня это абсолютно устраивает. Мне не нужно кого-то поражать маркой машины, или величиной бриллиантов. Мне хотелось колечко с бриллиантом, я себе его купила. Вот оноЯ его купила для того, чтобы закрыть эту тему. Мне дарят подарки, но я никогда этого не жду. Я не думаю, что кто-то что-то должен сделать. Я хотела - я себе купила. Я получила еще какие-то вещи в подарок, но могла бы и не получить, а если не получу больше, тоже ничего. То есть, колечко с бриллиантом есть, я сама себе купила. Молодец: Я не заставляю себя что-то делать. Если мне что-то не интересно, я этого делать не буду. Что касается сети, я просто общаюсь с нормальными людьми. Был момент, когда на сайте «Одноклассники» силами каких-то людей мне писали неприятные вещи. На что-то я отвечала, потом я их удаляла, а затем я просто сняла свой аккаунт. Теперь я возобновилась.У меня есть блог на «Цели», но я не хочу использовать его для своего пиара. У меня есть свой сайт, там есть какие-то новости. Я вообще ничего не хочу использовать для пиара, хотя, возможно, это и не правильно. Смысл блога я вижу в том, чтобы вести его как дневник. Мне что-то пришло в голову – я села и написала.: Человек всегда должен быть честным, прежде всего, с самим собой. Человек должен всегда помнить, что он - гость на этой земле. Человек должен излучать тепло, солнечный свет, добро. Возможно, это и есть самое главное.