Андрей Халпахчи: «Если Киеву фестиваль не нужен, надо думать о переезде в другой город»

39-й Киевский международный кинофестиваль «Молодость» перед открытием традиционно проходит все круги организационного ада. Много творчества, мало денег. Потому что кризис, потому что власть не заинтересована, потому что нет нужды в кино как таковом, позитивном имидже государства в Европе и, собственно, в культуре вообще.

Для большинства отечественных медиа киевская «Молодость» – это поставщик кинозвезд и ярких личностей, интервью с которыми можно еще с полгода после фестиваля забивать дыры в эфирах телеканалов и на полосах печатных изданий. Заставлять украинскую власть менять унизительное положение единственного мощного, с солидной репутацией в мире, фестиваля, медийщики не спешат – слишком дело хлопотное. Поэтому фестиваль продолжает жить в узком кругу энтузиастов. Творческая столичная молодежь в фестивальные дни штурмом берет кинозалы, а чиновники пытаются засветиться на премьерах. Неизменный художественный директор и главный вдохновитель фестиваля Андрей Халпахчи очень толерантно высказывается о власть предержащих и верит в светлое будущее и фестиваля, и украинского кино.

Господин Халпахчи, подготовка к нынешнему фестивалю чем-то отличается от предыдущих, когда все проходило вопреки, а не благодаря?

Все по-прежнему: несколько дней до начала фестиваля, а мы без финансирования Министерства культуры. Поэтому ничего нового и непредсказуемого. Но, безусловно, мы учитываем, что это кризисный год. На фестивалях, например, в Каннах, Берлине или на Кинотавре это очень ощущалось. Кто-то сократил дни фестиваля, кто-то бюджеты. Правда, в последнем мы и так ограничены. Таким образом, наше открытие будет в кинотеатре «Киев», а не во Дворце «Украина». И это вопрос бюджета. Планируется камерное открытие «Молодости»: не запланированы спектакли, действа, будет больше рабочая, но теплая атмосфера открытия. Некоторые наши мероприятия мы решили в этом году не проводить, однако программу не сокращали. Почти не урезали и количество гостей, ведь фестиваль без публики невозможен.

Конфликт с финансированием «Молодости» мэрией Киева исчерпан?

После нашей предыдущей пресс-конференции (где был заявлен иск в суд против управления культуры. – Авт.) Главное управление культуры, поскольку это было их обязанностью, полностью рассчиталось с нами за прошлый год. По заключенному контракту они задолжали «Молодости» 80 тысяч гривен. В этом году на проведение фестиваля киевская власть не запланировала ни копейки. Поэтому, безусловно, у нас сокращен бюджет. Многое мы делаем за счет наших партнеров и спонсоров. Мы даже думаем о том, чтобы сороковой Международный фестиваль оставить без слова «киевский». Возможно, мы даже будем проводить его в другом городе. Мы получили такое предложение от Львова – там городская власть заинтересована в таком культурном событии. Если в Киеве этот фестиваль не нужен, надо думать о переезде в город, где власть интересуется культурой. Не логично, чтобы Каннский международный фестиваль проходил без участия мэрии Канн. Не может быть и Берлинского фестиваля без мэра Берлина.

Каково участие Министерства культы в организации фестиваля?

Планируется, что от них мы должны получить миллион гривен. А это приблизительно 15% общего бюджета фестиваля. Эти деньги очень нужны. Кроме того, согласно мировой регистрации международных фестивалей, фестиваль не может проводиться только на частные средства. Если мы не получим ни копейки государственных и местных денег, нас вычеркнут из списка международных фестивалей.

По поводу партнеров фестиваля. В жюри в этом году присутствует Вальдемар Дзики – генеральный директор ТРК «Украина».

И не только. Вальдемар Дзики представляет Польшу в жюри, ведь он небезызвестный продюсер и режиссер в Польше. Он снял по крайней мере три полнометражных фильма, сериалы, как режиссер и продюсер.

Кроме господина Дзики кто еще в этом году в жюри?

Председатель жюри – очень известный французский режиссер Тони Гатлив, лауреат многих фестивалей, в том числе и Каннского. Его ретроспектива недавно проходила в Киеве. Сабина Еремеева – российский продюсер, которая работала над картиной «Короткое замыкание», представленной на Венецианском кинофестивале. Это пять новелл о любви, снятых самыми перспективными молодыми российскими режиссерами, среди которых Алексей Герман-младший и Иван Вирипаев. Собственно, эта картина также будет демонстрироваться в рамках нынешней «Молодости». В жюри также состоит Иван Малкович – украинский издатель, очень талантливый человек. Есть и другие кандидатуры.

От каких фестивальных программ пришлось отказаться из-за нехватки средств?

Любой фильм для демонстрации в рамках внеконкурсных программ требует уплаты денег за права показа. Это и доставка копий, и приезд дополнительных гостей. Поэтому все, что хотелось бы, показать нельзя. Должны быть какие-то рамки. Поэтому выбираем лучшее из лучшего, что сделано за год в мировом кино. Но самое главное – все наши традиционные программы, а также какие-то новые кино-фокусы непременно будут представлены на фестивале. Это традиционные показы нового французского кино, программа «Немецкий бульвар», а также «Фестиваль фестивалей» – самое интересное в кинопространстве – «Фокус Аргентина» и «Фокус Израиль». Эти две страны в последние годы завоевывали очень много призов на международных фестивалях. Будут и другие программы. В частности «Украинская панорама», которая уже стала конкурсной.

Очертите, пожалуйста, географию нынешних участников

. В общем в фестивале участвуют 60 стран – от Шри-Ланки до Аргентины, от Китая до Испании. Безусловно, есть некоторые ограничения. Мы же представляем всего 12-13 полнометражных фильмов.

На что сегодня обращают внимание молодые режиссеры? Какие тенденции?

Это долгая тема для разговора. Мне кажется, что еще не наступило время для какого-то прыжка в кинематографе, новой ступеньки, новой волны, как это было в кинематографе конца 1950-1960-х годов. Мне кажется, что сейчас дефицит идей. С мастерством все в порядке, то есть технический уровень очень высокий. Но… Когда просматриваешь множество работ, видишь, что не только в украинском кино, но и в мировом есть большой недостаток – не хватает главной идеи. Во-вторых, особенно это касается полнометражного фильма, – не хватает материала. Вот в короткометражной работе он выражается на 100%. А в «полном метре» есть много пустот, много незаполненности. Это общие проблемы. Нет прыжка, нет открытия. Это ощущается на всех крупных фестивалях: старые мастера исчерпываются, а новым пока не хватает дыхания…

Что в этом году не удастся сделать?

Очень многое. Прежде всего это касается звезд. У многих, кого мы хотели пригласить, есть свой рейтинг, рейдер относительно гостиницы, принятия. Хотелось бы, чтобы был красный ковер, как в Каннах, и пригласить сто звезд, но мы не можем. Впрочем, мы собрали, как мне кажется, наиболее интересные вещи, которые произойдут во время фестиваля. Украина сегодня не полноценный участник копродукционного процесса, потому что не рассчиталась с Кшиштофом Занусси (за фильмы «Персона нон грата», в титрах которого Украина значилась как страна-производитель. – Авт.). Но нам кажется, что фестиваль «Молодость», у которого, несмотря ни на что, прекрасный международный имидж, не должен инициировать проекты, которые не может воплотить государство.

Можете назвать конкретные имена гостей, которые отказались приехать?

Таких имен достаточно много и называть я их не буду. Сегодня можно говорить о тех, кто приедет. Первую награду фестиваля – приз за вклад в мировое киноискусство, традиционного Скифского оленя, из рук почетного президента фестиваля Виктора Ющенко получит выдающаяся французская актриса, звезда мирового уровня Катрин Денев. На закрытии фестиваля мы ожидаем Жана Клода Ван Дама. Среди наших гостей будут Барбара Брыльска, Чулпан Хаматова, Сергей Юрский, французская актриса Анн Консиньи, Ольга Куриленко. Еще подтверждаются гости, робота продолжается.

Каким вообще вам видится современное украинское кино?

У нас были большие надежды в прошлом году. Тогда начали снимать много фильмов. А чем больше фильмов, тем более шансов, что наконец появится шедевр. Но мировой кризис эти процессы приостановил. Я встретил режиссера Валентина Касьяновича. Его полнометражный дебют мы ожидали еще в начале нынешнего года. Но режиссер не может закончить картину, потому что нет финансирования. Отсутствие денег очень негативно скажется и на возрождении украинского кинопроцесса. И если это не будет ощутимо в этом году, то боюсь, что в полной мере мы это поймем в следующем, когда снова не будет украинских фильмов. Но с другой стороны, приятно, что растет количество частных инвестиций в кинопроизводство. Картина, которая будет представлена в конкурсе от Украины, «Отторжение» молодого режиссера Владимира Лерта, – это фильм, сделанный на частные средства.

Но в следующем году придется отказаться от программы «Украинская панорама»?

Если не будет сниматься кино, то, конечно, мы не сможем наполнить эту программу. Фестиваль – это зеркало, в котором можно увидеть весь процесс. Как международный, так и внутренний. Поэтому мы зависим от количества и от качества украинских фильмов. А если бюджет кинопроизводства в Украине в десять раз меньше, чем, скажем, в Польше, то очень трудно рассчитывать на результат. Должна быть весомая и серьезная государственная политика.

Почему, на ваш взгляд, подобная политика отсутствует?

Наша власть не понимает, каким важным инструментом воспитания нации, молодежи и создания имиджа заграницей является кинематограф. Это поняли в России. Но там есть перекосы в идеологическом направлении. Впрочем, там все равно снимается большое количество разных фильмов. Нужно создавать новые кадры, оказать помощь кинематографическому факультету, думать о воспитании молодых кадров, чтобы они имели возможность путешествовать по свету, стажироваться в престижных учебных заведениях других стран. Ведь без фундамента, без того, чтобы делать ставку на молодежь, нельзя двигаться дальше.