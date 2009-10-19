Что мы едим?

20 октября в 11:00 в «Главреде» состоится пресс-конференция на тему: «Продукты питания, которые мы едим: заслуживает ли качество доверия?»



В пресс-конференции примут участие:



-научный руководитель Международного института безопасности и качества пищевых продуктов Геннадий Миронюк;

-профессор кафедры гигиены питания Национального медицинского университета им.Богомольца Игнат Матасар.





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