Настоящей еды в мире остается все меньше

20 октября 2009, 16:25

При наличии соответствующего оборудования и химических добавок сегодня из туалетной бумаги можно сделать все.

Покупая продукты питания в магазине или на рынке, никто из нас не может быть уверен в том, что они, как минимум, не причинят нам вреда и, как максимум, будут полезными. О том, каким продуктам питания стоит отдавать предпочтение, а каких избегать, в пресс-центре «Главреда» рассказали: научный руководитель Международного института безопасности и качества пищевых продуктов Геннадий Миронюк и профессор кафедры гигиены питания Национального медицинского университета им.Богомольца Игнат Матасар.

«Пока в Украине еще есть настоящая еда», - порадовал Геннадий Миронюк. Но, увы, мировые тенденции в этом плане не радуют – настоящей еды, «которую ели наши деды и прадеды», в мире остается все меньше.
На просьбу «Главреда» назвать перечень более-менее безопасных продуктов эксперты не дали конкретного ответа. «В одном и том же типе производства могут быть и добросовестные производители, и недобросовестные», - объяснил Геннадий Миронюк. Причем, поводы для недобросовестности дает… наша несовершенная нормативно-правовая база. Например, до сих пор в Украине не утверждены нормативы по остаточному содержанию в животноводческой и растительной продукции пестицидов и гербицидов. «Мы пользуемся еще советскими нормативами, новых нет», - сказал эксперт.
В то же время, Европа пережила уже три «пищевых революции», связанные с новыми заболеваниями животных. Но «никуда мы не денемся, и рано или поздно в Украине будет создан единый орган, который будет заниматься вопросами безопасности пищевых продуктов», - заверил Геннадий Миронюк.
И все-таки «в экологически чистых регионах при соответствующей культуре производства» чистые продукты получить можно, - объяснил Игнат Матасар. Но когда производитель гонится за количеством, активно и в больших масштабах используя различные удобрения и средств борьбы с насекомыми, «он никогда не получит качественный продукт питания».

В фаст-фуде можно «подкрепляться» не чаще, чем раз в месяц

Игнат Матасар признает, что «быстрая еда» имеет право на жизнь, но, употребляя ее в пищу, «вы быстро, но не качественно наполните организм». Поэтому эксперт разрешает перекусить в фаст-фуде раз в месяц или раз в полгода. Но «делать из этого культ и возить детей на празднование дня рождения в МакДональдс эксперт считает «дурдомом».

Изучайте этикетки

«При наличии соответствующего оборудования и химических добавок сегодня из туалетной бумаги можно сделать все, что хочешь», - «обрадовал» Игнат Матасар.
Чтобы обезопасить себя от опасной пищи, изучайте этикетки, порекомендовали эксперты. Всяческие добавки «Е» - это мусор, который нужен только для того, чтобы придать продукту «естественный» вид и продлить срок его хранения. Кстати, очень показательным в этом смысле является срок годности, указанный на упаковке. Если он слишком долог, знайте: концентрация такого «мусора» в нем немалая.

Если яблоко хочется помыть, не сдерживайте себя

Пища должна быть разнообразной и сбалансированной, уверены эксперты.
«Надо есть то, что ели наши отцы и деды», - сказал Геннадий Миронюк. Эксперты настоятельно рекомендуют есть национальное украинское блюдо – борщ. «В борще есть все – и картошка, и свекла, и морковь, и все-все-все», - напомнил Игнат Матасар. «Борщ – это приобретение украинской нации», - добавил Геннадий Миронюк.
Игнат Матасар рассказал о теории, согласно которой человек должен питаться продуктами, произведенными в радиусе не более 500 км от места его рождения – эти продукты являются «более родными для организма». Значит, выбирая между яблоком и бананом, стоит отдавать предпочтения первому. Хотя, «населения мигрирует по миру», поэтому «берите то, что нравится».
Но если «яблоко как воском полито и хочется его помыть», Геннадий Миронюк предлагает «не сдерживаться» и помыть фрукт.
Что касается молочных продуктов, то большинство из них производится с использованием пальмового масла, - рассказал Игнат Матасар. «Они только частично добавляют туда натуральные продукты и выдают товар за качественную продукцию».
Эксперт не рекомендует также пить так называемых «восстановленных» соков. Их получают путем добавления обычной артезианской воды и поливитаминов к концентрату. «Если вы хотите взять натуральный сок, то берите сок отечественных производителей», - порекомендовал эксперт.
«Урожай – раз в год, а завод должен работать круглосуточно, поэтому делают пасту, пюре, хранят, а потом разбавляют», - добавил Геннадий Миронюк. «Другого выхода нет, но употреблять эти соки нужно в ограниченном количестве», - сказал он.
Эксперт также посоветовал избегать ярко окрашенных соков. «В природе таких ярких красок нет» - для придания «товарного вида» соки окрашивают синтетическими красителями.

Термическая обработка превращает генно-модифицированные продукты в обычный белок-субстрат

По словам Игната Матасара, в генетически модифицированных продуктах нет ничего страшного. Их основное отличие от других продуктов состоит лишь в том, что генная структура растений, из которых они произведены, делает их менее восприимчивыми к вредителям и болезням. Следовательно, в экологическом плане они даже чище своих немодифицированных аналогов.
С другой стороны, при термической обработке модифицированный ген «утрачивает свое генетическое действие и превращается в белок-субстрат», - объяснил эксперт.
Но священным правом потребителя является право на информацию, - добавил Геннадий Миронюк. «Не доказано научно, что генно-модифицированные продукты опасны, точно так же, как никто не может дать стопроцентной гарантии, что они безопасны. Нужно время и длительные исследования», - сказал он.

Что едят эксперты по безопасности пищевых продуктов?

Отвечая на этот вопрос, Игнат Матасар рассказал, что его семья питается по-украински: на их обеденном столе можно найти «мясо, картошку, овощи». «Кока-колу» эксперт, конечно, не пьет, а предпочитает квас и компот из сухофруктов. Обязательный элемент питания - ржаной хлеб: «он является источником витаминов группы В».
Геннадий Миронюк добавил к этому списку «традиционную украинскую еду – кашу». «На кашах вырастали целые поколения», - сказал он.
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Украинцы стали меньше есть Эксперты назвали самые полезные продукты
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