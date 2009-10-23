Смерть Росії

Якщо ви ніколи не були на Красній площі, не бачили засушеного Леніна, не відвідували Третьяковської галереї та Ермітажу і не мандрували алтайськими горами, зробіть це негайно.

У вас ще є трохи часу. Заодно отримаєте в паспорті пам’ятну російську печатку, яку зможете показувати дітям як екзотику. Тільки не баріться. Бо вже завтра може бути запізно



Кілька днів тому ООН оприлюднила цікаві дані. Якщо нічого не зміниться, то Росія до 2025 року втратить 11 мільйонів населення. І зовсім не через війни – через пияцтво. Експерти кажуть, що через горілку чисельність населення нашого страшного і водночас коханого сусіда вже скоротилась із 1993 року на 6,5 мільйона. Далі буде гірше. Нині індекс смертності у країні тримається на рівні екваторіальної Африки, знаменитої своїми епідеміями, посухами та дуже низьким рівнем життя. Понад 50% громадян віком від 15 до 54 років так чи інакше погрузли в запеклому споживанні алкоголю, а це загрожує не лише вимиранням, а й зниженням рівня народжуваності, зменшенням кількості працездатного населення і, звісно, вповільненням економічного розвитку. Усе це жахливо, але не лякайтесь. Страшні прогнози ООН можуть не справдитись. До 2025 року Росія, швидше за все, як держава у тому вигляді, до якого ви вже встигли звикнути, не доживе. Якщо «старушка» ще протягне хоча б 10 років, це буде справжнє свято.

Це – не маразм із розділу фантастики. Це – реальність, яку російське суспільство хоча й, можливо, розуміє, але зовсім не бере до уваги. У мозку росіянина зникнення Росії не запрограмоване. А дарма. Панічно кричать про неминучу смерть уже самі росіяни. Щоправда, їхній крик усім до одного місця. Можливо, не всім, але керівництву країни – точно. «Рєчь ідьот о сістемном крізісе РФ (да што там о крізісе — о єйо начавшейся катастрофє). Страна покатілась к пропасті, і нужно ривком затормозіть єйо, оттащів от края бєздни. Сначала надо ізбєжать катастрофи страни, от которой капєц придьот і вашим, і нашим, і ловіть будєт уже нєчєво... ви постоянно копаєтєсь в прошлом, вознося проклятія, у вас пєна капаєт с губ – но ви нє замєчяєтє того, што страна проігриваєт Будущєє. Нєльзя ідті в нєго с головой, повьорнутой назад – і с двумя ізвілінамі в нєй! О своєй судьбє подумайтє. О том, што ждьот вас на обломках РФ, і особєнно – в зонє возможной гуманітарной катастрофи, в центральной часті Росіі».

На щастя, такі тверезі думки серед росіян поодинокі. А тому недивно, що жодної реакції на них ні в ФСБешному оточенні карликових правителів, ні серед їхніх осліплих та оглухлих фінансистів-олігархів, ні серед загрузлої в корупції імперської бюрократичної машини немає і ще не скоро буде. А тим часом усе вказує на те, що капець, як-то кажуть, «нєізбєжен». Росіяни, з притаманною їм відвертістю, слово «капець» замінюють на дещо інше, але суті справи це не змінює.

А тим часом основний фундамент Росії – нафта та газ – закінчуються. Думаєте, чому «Газпром» так агресивно бореться за кожен долар, намагається заробити бодай на недоборі домовленого палива? Чому так панічно навіть шляхом підкупу намагається втриматися на європейському ринку? Мало того, більшість газу, який і Україна, і Європа споживають, – аж ніяк не російського походження. Імперія вже сьогодні не здатна забезпечити весь існуючий попит, а тому змушена закуповувати паливо в Середній Азії.

Але газ та нафта – це дурниці, порівняно з тим, яка каша заварюється в російському суспільстві. Уже сьогодні кількість мусульманського населення в Росії приблизно дорівнює кількості так званого слов’янського населення. Це, до речі, згідно з даними російської офіційної статистики, а зважаючи на високу смертність останнього та на швидкий ріст першого, дуже скоро ця пропорція зміниться. Та й чи варто говорити про слов’янське населення як однорідну масу. Адже до нього приписують купу фіно-угорських народностей, які за своєю суттю і менталом є північноєвропейцями, абсолютно чужими азійській московській деспотії. Серед них, до речі, із завидною швидкістю зростають антиімперські та сепаратистські настрої. Як гриби після дощу з’являються національно-культурні товариства, відроджується мова та звичаї. Нещодавно офіційний сайт Рязані «Наша Рязань» виступив на підтримку децентралізації Росії. Ось невеличка цитата зі статті відомого рязанського журналіста Антона Семикіна: «Через усю Росію тягнеться ланцюжок угро-фінських республік: Карелія, Мордовія, Чувашія, Марі Ел. За бажання можна уявити собі, як різні там карели, мордва і чуваші збунтуються й розпорють черево “федерації” отаким зігнутим лезом угро-фінського сепаратизму, як могутній герой Келевали Вейнямейнен». А закінчується стаття дуже милим віршем Юрія Нестеренка: «Нєт, Московія – вовсє нє Русь, ето ліш тєріторія, Гдє крємльовскіє хани дєржалі народи в плєну».

До речі, про ханів. Татари також сплять і бачать, коли їхня батьківщина звільниться від опіки Білокам’яної. Сепаратизм у татар більш розвинений, ніж серед фіно-угрів. Наприкінці 2008 року вони створили уряд у вигнанні й проголосили незалежність своєї країни, за яку боротимуться всіма силами. Виявляється, Татарстан свого часу відмовився брати участь у референдумі щодо нинішньої конституції РФ і не підписав федерального договору. Будь-яких угод про його включення до складу РФ, згідно з твердженням татарського уряду, в екзилі просто не існує. Татари ображені на Росію не тільки за те, що остання заборонила мати їм свою абетку. Татарам забороняють вчити дітей їх рідною мовою й насильно хрестять у пологових будинках немовлят. А це вже, погодьтеся, вершина цинізму, яку ніхто довго спокійно терпіти не буде. На відміну від кавказьких народів, які пішли збройним шляхом на здобуття своєї незалежності, татари поставили Росію перед фактом і змусили створити в армії на своїй території окремі татарські відділи, в яких служитимуть виключно татари. Офіційно це пояснюється потребою боротьби з дідівщиною, а неофіційно це варто сприймати як створення зародку майбутнього татарського війська. До речі, подібні утворення вже існують на Дону, Кубані та в Ічкерії. І хоча чеченський президент всіляко демонструє відданість Росії, його країна вже має всі ознаки незалежності. Із Чечні вивели російські війська, Москва платить багатомільярдну контрибуцію і навіть дозволила створити власну митну службу. Звісно, це не та Ічкерія, про яку мріяв Дудаєв, але все ще попереду.

Пригадуєте нещодавню аварію на Саяно-Шушенській ГЕС? Виявляється, це була зовсім не аварія, а теракт. Звісно, російська влада не хоче цього визнавати, але відповідальність за акцію взяв на себе Джамаат російських мусульман «Муваххідун алр-Руси», який входить до Імірату Кавказ. Як стверджують бойовики, їхній брат Ібрагім, працюючи на ГЕС, досконало вивчив усі слабкі точки на об’єкті, проніс вибухівку під виглядом будівельно-ремонтного приладдя і вчинив диверсію. Також бойовики обіцяють нові теракти на подібних об’єктах. Можна припустити, що вони намагаються приписати собі те, чого не робили. Можна. Але останні події на Кавказі свідчить про те, що активність бойовиків суттєво зростає. Щодня приходять вістки про нові сутички в кавказьких республіках. І хоча Кремль вважає, що війна закінчилась, усе далеко не так весело.

Ще дві гарячі точки в Росії – це Далекий Схід і Башкирія. Поки в Москві та Петербурзі радянські офіцери й ліберали протестували проти чекістської конституції у Владивостоку, обурені автомобілісти висунули цілком сепаратистські вимоги, зажадавши від’єднання своїх самодостатніх регіонів від так званого федерального центру та відставки керівництва країни. Як вам гасло «Владивосток і Курили віддайте Японії»? Так отож. А як вам створення у Росії Комітету Звільнення Народів (КОН), члени якого в різний спосіб борються за розвал Росії, починаючи з паплюження пам’ятників імперським правителям і до проголошення незалежності своїх республік?

Росія запрограмована на самознищення. І останні постійні поразки на всіх фронтах – тільки яскравий цьому доказ. Єдиний аргумент, який начебто залишається в імперському арсеналі, – це армія, якою Кремль намагається залякати всіх довкола. Але це також блеф. За твердженням аудитора рахункової палати Росії Табачкова, імперські війська застаріли на 94%, частка сучасного озброєння, яке поставляється в армію, не перевищує 6%, а додаймо до цього низький моральний стан військ – і виявиться, що воювати немає чим і ким.



P. S. І головне. Коли чеченські й татарські війська входитимуть у Москву та Петербург, українці мають зробити все, щоб першими взяти під контроль Третьяковську галерею та Ермітаж. Там дуже багато наших скарбів, які ми не маємо права віддати на розграбування. Історія цього не пробачить.