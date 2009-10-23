Піар-акція для артиста

23 октября 2009, 14:37

Ходять чутки, що я відмовився брати участь у рекламній кампанії БЮТ. Насправді мене просто спитали: чи хочу я брати участь у цій рекламній кампанії?

Я відповів, що ні. Бо не маю бажання агітувати людей за тих, за кого сам голосувати не збираюсь. Інша справа – якби мені запропонували виступати в концертах, де не треба агітувати. Можливо, погодився б. Раніше я брав участь у кількох передвиборних кампаніях. Гурт «Тартак» їздив у тури з «НУНС» – під час минулої президентської кампанії ми підтримували Віктора Ющенка.
Як свідчать професійні дослідження: точка зору популярних та відомих людей мінімально, але впливає на виборців. На мою думку, мета передвиборних заходів – не стільки вплинути безпосередньо на вибір людей, скільки зацікавити їх у тому, щоб вони прийшли на концерт. І зважаючи на те, що там зазвичай спостерігається велике скупчення людей і панує позитивна атмо¬сфера, виступ політика сприймається набагато позитивніше. Тож складається відповідне враження про ту чи іншу політичну силу.
Крім того, піар-кампанія політика – це піар-акція для артиста. На жаль, ми живемо в такій країні, де далеко не кожен артист має змогу влаштувати власний концерт. Більше того – мало хто може організувати всеукраїнський тур, який об’єднує, скажімо, 30 концертів. Я знаю на власному досвіді: є дуже багато міст, містечок в Україні, де ми виступали один-єдиний раз у житті – завдяки передвиборній кампанії. Це міста, які просто не мають можливості організувати концерти такого масштабу самотужки.
І зрозуміло: коли артисти погоджуються виступати у рамках передвиборного туру, гроші при цьому відіграють не останню роль. Ні для кого не секрет, що гонорари за таких умов завищені, наскільки мені відомо – в 2–3 рази. І якщо за один концерт іде вищий тариф, то за кілька десятків концертів отримуєш чималу суму. А потім маєш можливість формувати зовсім іншу цінову політику на свої концерти, адже знаєш: у тебе є капітал, зароблений на виборах.
Отримані гроші можна вкладати в популяризацію себе і своєї творчості, можна знімати дорожчі кліпи, сплачувати ротації, наймати піар-агенції. І навіть якщо цього не робити – матимеш можливість відмовлятися від концертів, за які або пропонують менше грошей, або вони тобі просто не цікаві. Це теж можливість впливати на свій статус у майбутньому. Адже замовник, врешті-решт, змушений тебе запрошувати за ті гроші, які ти просиш.
Знову ж таки, якщо політики мають можливість вкладати величезні гроші у свої піар-кампанії, всеукраїнські тури, виникає запитання: звідки в них стільки грошей? Враховуючи те, в яких реаліях ми живемо, в більшості випадків з’ясовується, що ці гроші – не зовсім чисті. У такому разі буде краще, щоб вони осіли в кишенях українських виконавців, ніж їх витрачатимуть на золотих курортах світу чи на нерухомість за кордоном. А чи можливі зараз альтруїстичні виступи артистів? Думаю, що більшість українських виконавців готові виступати за ідею, якщо переймаються нею.
Я, наприклад, голосував за Ющенка, який розчарував багатьох людей, але жодного разу не пошкодував, що був на його боці: на той момент це був єдиний вибір. Але я вкрай незадоволений, що Президент не виконав своїх обіцянок. Наразі Віктор Ющенко залишається діючим Президентом ще впродовж трьох місяців, і якщо раптом він зможе переконати мене, що схаменувся, взявся за справу, і я побачу результати – це цілком реальна можливість вплинути на мене як на виборця.
Уже впродовж кількох років я повторюю у своїх інтерв’ю, що політикам слід нести відповідальність за виконання своїх обіцянок. Якщо обіцяла Партія регіонів покращити життя вже сьогодні, Ющенко – посадити бандитів у тюрми, а Луценко – зняти депутатську недоторканність, – це слід зробити. Інакше це вже схоже на шахрайство. Але з новими виборами ми знову чуємо дуже багато нових обіцянок. Майже вся політична реклама викликає у мене іронічні відчуття, це неоране поле для гумористів. Усі політики проголошують зараз майже одне й те саме. І я не пам’ятаю жодного випадку, щоб слово було підтверджене ділом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:41
С чего начать спасение Украины
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять